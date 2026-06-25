Губернатор Клычков: «В Орловской области вводится лимит на заправку бензина – 30 и 50 литров»

В Орловской области из-за ажиотажа ввели лимит на заправку бензина – 30 и 50 литров Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области с сегодняшнего дня ввели временный порядок отпуска бензина на автозаправках, сообщил губернатор Андрей Клычков. Для населенных пунктов установили предельный объем одной заправки – 30 литров, для АЗС на трассах – 50 литров. Также запретили залив топлива в канистры. Глава региона пояснил, что меры вводят для снижения ажиотажа, а не из-за нехватки топлива.

Клычков подчеркнул, что никаких перебоев с доставкой бензина в регионе нет и не ожидается. На сетевых заправках топливо есть в необходимых объемах, цены сохраняются. По частным АЗС, где цены искусственно завышали, уже проводят проверки. Губернатор призвал орловцев заправлять ровно столько, сколько нужно для реальных поездок, и не создавать ажиотаж, как это было с гречкой и туалетной бумагой в пандемию.

Запрет на залив в канистры, по словам главы региона, связан не только с увеличением объемов отгрузки, но и с пожарной безопасностью – особенно в жаркую погоду. Он отметил, что все ограничения снимут, как только ситуация стабилизируется. Клычков попросил жителей отнестись к решению с пониманием и проявить благоразумие.

Заправить на АЗС можно только транспортное средство Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Орловцам стоит заранее планировать поездки и не запасаться топливом впрок. Власти уверяют, что бензина на всех хватит. Ажиотаж на заправках только создает очереди и неудобства для других водителей. Введение лимитов – временная мера, направленная на порядок и безопасность на дорогах региона.

Отметим, что о достаточном количестве топлива на АЗС Орловщины глава региона говорил еще несколько дней назад. Кроме того, Клычков подчеркивал, что цены на бензин не повышались, а также, что регион помогает другим субъектам России с поставкой топлива.