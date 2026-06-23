«Помогаем другим областям с топливом»: Губернатор озвучил ситуацию с бензином в Орловской области 23 июня

В Орловской области ситуация с топливом остается стабильной Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области 23 июня ситуация с бензином остается стабильной, несмотря на трудности в соседних регионах. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. По его поручению сотрудники профильного департамента проверили все заправочные станции. На каждой из них топливо в наличии, цены не повышаются.

Глава региона отметил, что держит ситуацию с обеспечением жителей топливом на постоянном контроле. В частные компании уже направили запросы в антимонопольную службу. При этом Клычков подчеркнул, что Орловская область помогает соседним регионам топливом.

– Орловская область помогает соседним регионам топливом, – заявил губернатор.

Ситуация остается под контролем властей, и орловцам не стоит опасаться дефицита бензина на заправках. Мониторинг цен и наличия топлива будет продолжен.