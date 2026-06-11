МегаФон увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения для магистральной сети

.

Новое решение увеличивает пропускную способность каналов в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в 6 раз.

Классическая схема построения магистральных каналов мобильной сети предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов производства отечественной компании «Неорос». Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания новых каналов сократилась в шесть раз.

Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры МегаФона в Москве. Между ними проходят огромные массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик и данные облачных решений для бизнес-клиентов. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в четыре раза, благодаря чему сократилась задержка, увеличилась скорость передачи данных для абонентов снизился риск перегрузок.

«Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Следующим этапом станет масштабирование проекта на другие ЦОДы по всей стране», — рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

Сеть МегаФона насчитывает более 115 центров обработки. За последние два года новые ЦОДы с возможностью дальнейшего расширения были построены в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт Петербурге.

Реклама. ПАО "МегаФон". ИНН 7709855129