Обязательное медицинское страхование в Орловской области: что нужно знать пациенту

Если нужного специалиста нет в своей поликлинике, как действовать?

- При отсутствии в поликлинике врача-специалиста, прием которого необходим пациенту по медицинским показаниям, лечащий врач или врач-терапевт участковый должен выписать направление по форме 057/у, где будет указано наименование медицинской организации, в которой окажут помощь по нужному профилю бесплатно по полису ОМС.

Как проводится профилактика гепатита С в Орловской области и как получить ее бесплатно по ОМС?

- В рамках ОМС доступны скрининг и некоторые виды лечения. Скрининг на гепатит С включен в перечень исследований в рамках диспансеризации или профилактического медицинского осмотра и доступен всем гражданам старше 25 лет. Он включает анализ крови на антитела к вирусу гепатита С, при положительном результате - дополнительные обследования, в том числе ПЦР-тест на РНК вируса, другие анализы и инструментальные исследования. Скрининг на гепатит доступен всем гражданам старше 25 лет один раз в 10 лет. Также к профилактическим мероприятиям относится исследование крови на гепатиты перед проведением оперативного вмешательства. Все перечисленные обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

Правда ли, что при прохождении обследования в платных клиниках за свой счет можно получить компенсацию?

- Компенсация указанных расходов возможна только в том случае, если обследования назначены лечащим врачом поликлиники, к которой прикреплен пациент, и отражены в медицинской документации. Лечащий врач может выдать направление на исследования в другие медицинские организации, включая частные медцентры, в случае отсутствия в поликлинике оборудования для исследования или поломки оборудования. Направление на исследование выдается в ту медицинскую организацию, где пациенту это исследование сделают бесплатно по полису ОМС.

В ТФОМС Орловской области поступают обращения граждан о том, что врачи в ряде медицинских организаций рекомендуют пациентам пройти исследования в платных центрах, при этом не дают направлений и, как потом выясняется, не отражают в медицинской документации необходимость этих исследований. Таким образом, основания для возврата затраченных пациентом средств отсутствуют. Если пациент самостоятельно принял решение об обращении в платную клинику, то такие расходы не компенсируются.

С какими вопросами можно обратиться к своему страховому представителю?

- Страховые представители – это сотрудники страховой медицинской организации, которые осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования.

Страховой представитель 1-го уровня – специалист горячей линии, который отвечает на вопросы справочного характера. Если вопрос требует более детального рассмотрения, то он переадресовывает его специалистам 2-го или 3-го уровня.

Страховые представители 2-го уровня информируют застрахованных лиц о необходимости прохождения профмероприятий и сопровождают их при оказании медицинской помощи, они отвечают на вопросы, где и какие услуги можно получить по полису ОМС.

Страховые представители 3-го уровня – это врачи-эксперты, которые работают с письменными обращениями граждан, организуют экспертизу качества оказанной медицинской помощи и обеспечивают информационное сопровождение при организации оказания медицинской помощи, то есть врач-эксперт пояснит, как именно действовать и куда обращаться при наступлении заболевания.

Если у гражданина появились вопросы, касающиеся получения медицинской помощи по ОМС, то можно позвонить по телефону горячей линии вашей страховой медицинской организации. Вам ответит тот страховой представитель, в чьей компетенции будет вопрос.

Номера телефонов находятся на информационных стендах в регистратурах медицинских организаций или на сайтах страховых компаний и ТФОМС.

Какие обследования в медицинских организациях Орловской области осуществляются с участием искусственного интеллекта?

- Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусмотрены исследования с использованием систем поддержки принятия врачебных решений, то есть медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке.

В Орловской области с применением искусственного интеллекта проводятся маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки.

Необходимо учитывать, что системы искусственного интеллекта являются только вспомогательной услугой к основным видам исследований. Они могут отличать патологию от нормы, а также различать между собой разные заболевания, но при этом не могут в полной мере заменить человеческие возможности.

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