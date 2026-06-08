Лихачев: «Росатом» и Узбекистан строят АЭС – главные новости

Фото Александра Чикина

Историческое событие для мировой энергетики: лидеры России и Узбекистана по телемосту официально разрешили начало строительства первой атомной электростанции в республике.

Масштабные международные проекты «Росатома» выходят на новый технологический уровень. 4 июня 2026 года на строительной площадке в Фаришском районе Джизакской области залит «первый бетон» в фундаментную плиту уникальной интегрированной станции. Это событие знаменует официальное присвоение объекту статуса «строящейся АЭС» по стандартам МАГАТЭ и вступление Узбекистана в клуб стран с собственной атомной генерацией.

Торжественная церемония прошла в формате прямого телемоста между Санкт–Петербургом и стройплощадкой. Разрешение на сооружение первого энергоблока дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. К гостям обратился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнувший глобальную значимость инициативы. О статусе готовности доложили первый заместитель генерального директора госкорпорации Андрей Петров и директор агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев. В финале церемонии нажатием символической кнопки студенты ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин совместно с гендиректором МАГАТЭ и главами профильных ведомств дали старт заливке бетона

Интегрированная конфигурация: мировой прецедент

Строительство АЭС в Узбекистане – это абсолютно уникальный шаг для евразийского рынка. Портфель заказов «Росатома» пополнился первым в истории экспортным контрактом на возведение комбинированного энергетического объекта. 24 марта 2026 года было подписано ключевое дополнительное соглашение, окончательно утвердившее архитектуру будущей станции.

В состав единого энергетического комплекса войдут:

• Два энергоблока большой мощности на базе проверенных реакторов ВВЭР–1000 поколения 3+;

• Два энергоблока малой мощности (АСММ) с инновационными реакторами РИТМ–200Н мощностью 55 МВт каждый.

После выхода на проектные показатели этот энергообъект обеспечит выработку 17,2 млрд кВт·ч в год. Для растущей экономики Узбекистана это означает стабильное экологически чистое покрытие до 14% национального энергопотребления. Как подчеркнул Андрей Петров, вокруг АЭС вырастет не просто пристанционный городок, а настоящий наукоград, который станет витриной передовых ядерных технологий и придаст мощный импульс промышленному развитию всего региона.

Инновации РИТМ–200Н и стандарты радиационной безопасности

Фундаментом малой генерации Джизакской АЭС стала новейшая российская разработка – реактор РИТМ–200Н. Данная технология создана путем наземной адаптации надежных судовых установок, которые десятилетиями доказывали свою эффективность на атомных ледоколах в суровых льдах Арктики. Ключевая особенность проекта – полностью интегральная компоновка: активная зона и парогенератор размещены в едином сверхпрочном корпусе. Это сводит к минимуму любые технологические риски и гарантирует высочайший уровень безопасности.

Проект проходит жесткий контроль на каждом этапе. 4 июня Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан выдал генеральному заказчику лицензию на строительство энергоблока. Проектная документация прошла комплексную экспертизу с учетом международных требований МАГАТЭ.

Возведение объекта идет строго по графику. Еще в 2024–2025 годах на площадке были подготовлены вахтовый городок и строительно–монтажная база, а осенью 2025 года началась разработка 13–метрового котлована. В рамках начальных работ по «первому бетону» строители уложат 133 куб. м специальной смеси, при этом общий объем фундамента потребует 10 тыс. куб. м бетона.

Исторический фундамент и смежные направления бизнеса

Сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере ядерных технологий опирается на огромную совместную историю. Еще в 1945 году началось освоение месторождений в Ферганской долине. Открытое в 1952 году месторождение «Учкудук» и созданный комбинат (ныне Навоийский горно–металлургический комбинат) вывели республику в мировой топ по добыче урана. А в 1959 году на базе ташкентского Института ядерной физики заработал первый в Центральной Азии исследовательский реактор ВВР–СМ, спроектированный советскими конструкторами.

Опираясь на этот успешный опыт, страны активно развивают смежные высокотехнологичные бизнесы:

• Летом 2025 года Узбекистан стал официальным участником международной программы исследований госкорпорации на базе уникального реактора МБИР.

• Подписан меморандум о внедрении технологий радиационной обработки для сельского хозяйства и медицины.

• В январе 2026 года АО «ТВЭЛ» и «Узатом» закрепили партнерство в сфере экологичного обращения с радиоактивными отходами.

Атомная энергетика невозможна без профильных кадров нового поколения. Центром их подготовки выступает Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, работающий с 2019 года. На сегодняшний день вуз уже выпустил 161 бакалавра, а сейчас в ташкентском филиале обучается более 300 студентов. Кроме того, свыше 900 граждан Узбекистана прямо сейчас получают профильное образование в опорных университетах России.

Экономический эффект: стратегический взгляд на десятилетия вперед

Сергей Роженко, директор группы аналитики в энергетике консалтинговой компании Kept, подчеркивает, что значение Джизакской АЭС выходит далеко за рамки обычной генерации. По словам эксперта, это запуск крупной промышленно–энергетической программы с горизонтом планирования более 60 лет, которая кардинально повлияет на экономику и развитие человеческого капитала.

Аналитика Kept показывает: к 2070 году спрос на электричество в Узбекистане вырастет более чем втрое – с 75 до 265 млрд кВт·ч в год. Атомная программа мощностью 6–8 ГВт способна покрыть до 25% энергобаланса страны. Кроме того, масштабная стройка создаст целую новую индустрию: от развития регуляторной базы до локализации цепочек поставок. По оценкам консалтинговой компании, влияние всего 1 ГВт атомных мощностей на горизонте 50 лет дает рынку труда колоссальный эффект в 200 тысяч человеко–лет. Для отношений двух стран этот проект становится главной опорой, переводя связи от классической торговли к многолетней технологической кооперации.

Особое макроэкономическое значение новая станция имеет для газового сектора республики.

«Атомная генерация позволяет одновременно закрыть растущий спрос на электроэнергию и снизить нагрузку на газовый баланс страны (газ в Узбекистане – это не только энергетика и промышленность, но и основной вид топлива для автотранспорта). По нашим оценкам, один блок ВВЭР–1000 энергетически эквивалентен высвобождению до 2 млрд кубометров газа в год, что при сопоставимой экспортной нетбэк–цене может давать около 600 млн долларов эффекта для торгового баланса. Иными словами, АЭС – это не только вопрос надежности энерго– и газоснабжения, но и инструмент повышения экспортных возможностей страны», – резюмировал Сергей Роженко.

Глобальные перспективы евразийского сотрудничества

Переход проекта в активную строительную фазу – это наглядное подтверждение лидерства России на мировом рынке высокотехнологичного экспорта. Уникальная комбинация мощностей на одной площадке обладает колоссальным потенциалом и способна задать новые тренды в мировой индустрии.

Свою оценку масштабам события дал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев:

«С Генеральным директором МАГАТЭ мы обсудили проект сооружения АЭС в Узбекистане. Со своей стороны, хочу поблагодарить господина Гросси за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых началу строительства. Личное присутствие генерального директора МАГАТЭ на площадке подчеркивает значимость проекта не только для узбекского народа, но и для всего мирового атомного сообщества. Проект действительно уникальный, мы впервые на одной площадке будем строить сразу блоки большой и малой мощности. Уверен, что такой подход в будущем широко распространится и в других странах. В данном случае мы с нашими узбекскими партнёрами выступаем первопроходцами и новаторами», – отметил Алексей Лихачев.

Начало полномасштабного строительства интегрированной АЭС в Узбекистане открывает новую главу в истории евразийского партнерства. Переход проекта в активную строительную фазу – это не просто прагматичный шаг к ликвидации дефицита электроэнергии в Центральной Азии, но и создание глобального технологического эталона. Комбинация большой и малой генерации на одной площадке, успешно внедряемая госкорпорацией, имеет огромный экспортный потенциал и в ближайшие десятилетия способна полностью переформатировать подходы к проектированию безопасных атомных объектов по всему миру.

Татьяна Юрьева