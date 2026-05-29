Музы над Невой: «Ростелеком» погрузит в атмосферу «Классики на Дворцовой»

«Ростелеком» традиционно выступает генеральным партнером проекта, обеспечивая высокоскоростной интернет для организаторов и участников. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Всё ТВ» онлайн-кинотеатра Wink, а его запись также появится в специальном разделе видеосервиса, где доступны все гала-концерты с 2019 года.

Начало мероприятия в 21:30. Жители и гости Северной столицы смогут занять места на главной площади города с 20:30. Вход на мероприятие свободный.

«Классика на Дворцовой» — одно из ключевых событий, приуроченных ко дню рождения Санкт-Петербурга. Каждый год яркий гала-концерт собирает сотни тысяч человек. В этом году среди приглашенных звезд «Классики» певцы из Италии — тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли.

«Ростелеком» регулярно организует открытые показы «Классики на Дворцовой» в регионах России: всего прошло уже более 150 показов в 29 городах страны. Чаще всего показы проходят в Новосибирске, Волгограде и Тюмени. А самой северной точкой проекта стала Дудинка — город в Красноярском крае, расположенный за Северным полярным кругом.

Часто площадками открытых показов становятся библиотеки, музеи, спортивные объекты, парки, центры культуры и даже исторические памятники. Самой необычной сценой стал цех Онежского тракторного завода в Петрозаводске — запись гала-концерта была показана там в 2023 году в рамках всероссийского фестиваля «Ночь заводов».

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: «“Классика на Дворцовой” — яркое событие, которое многие из нас ждут на протяжении всего года. Этот проект стал неповторимым сочетанием традиций и инноваций. Конечно, личное присутствие на гала-концерте принесет зрителю незабываемые эмоции, но благодаря “Ростелекому” любой желающий сможет перенестись на Дворцовую площадь, включив трансляцию на канале “Всё ТВ”. Мы традиционно размещаем в онлайн-кинотеатре Wink запись концерта: по последним данным, с 2019 года записи “Классики на Дворцовой” разных лет посмотрело более 15 миллионов человек».

Екатерина Галанова, режиссер-постановщик «Классики на Дворцовой»: «Гала-концерт “Классика на Дворцовой” для многих стал визитной карточкой культурной жизни Санкт-Петербурга. Ежегодно более тысячи специалистов задействованы в организации этого уникального праздника музыки, который за время существования проекта посетило более 3 миллионов человек. Каждый номер нашего шоу становится эффектным мини-спектаклем, сочетающим классическую музыку, мультимедийные технологии и зрелищность. А благодаря технологической поддержке “Ростелекома” мы имеем возможность сделать искусство доступным для всех».

реклама ПАО «Ростелеком»

ИНН: 7707049388 ОГРН: 1027700198767