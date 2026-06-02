T2 прокачала сеть в Орловской области к летнему сезону

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи технические специалисты компании расширили емкость сети в Орле, Мценске и восьми районах области.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была оптимизирована и усилена новыми техническими объектами с учетом ежегодного роста нагрузки на сеть в теплое время года. Работы коснулись не только городов, но и сельских территорий, где в летний период традиционно увеличиваются количество пользователей и объем потребляемого трафика.

Технические работы были проведены на базовых станциях в Орле и Мценске, а также в Должанском, Залегощенском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. Кроме того, для увеличения емкости сети новые базовые станции T2 были запущены в микрорайоне «Новая Ботаника» в Орле и в селе Крутое Ливенского района. Оптимизация сети позволяет более равномерно распределять нагрузку, в том числе в периоды пиковой активности пользователей, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Максим Мартынов, директор орловского филиала T2:

«Мы постоянно работаем над развитием сети в Орловской области, чтобы неизменно обеспечивать уверенное покрытие везде, где это нужно нашим клиентам. При проведении технических работ T2 всегда уделяет особое внимание подготовке инфраструктуры к периодам перераспределения нагрузки на сеть, например, к сезонной миграции населения в пригороды, туристические локации и сельские территории. Клиенты T2 хотят всегда оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными сервисами, обеспечить им такую возможность – одна из наших главных задач».

