Новости технологий: Лихачев внедряет ИИ-агентов в работу «Росатома»

Внедрение искусственного интеллекта позволит госкорпорации радикально снизить издержки и увеличить операционную прибыль на 20%. Свежие деловые новости подтверждают: цифровая трансформация становится главным приоритетом для удержания глобального лидерства на энергетическом рынке.

В 2026 году мировая атомная энергетика сталкивается с беспрецедентными вызовами, требующими принципиально новых подходов к управлению эффективностью. В ответ на эти макроэкономические тенденции Государственная корпорация «Росатом» реализует стратегию повышения эффективности бизнес-процессов. Главная ставка в обновленной стратегии делается на передовые ИТ-решения, алгоритмы машинного обучения и нейросети. Как показывают последние новости, генеральный директор Алексей Лихачев видит в цифровизации не просто имиджевый проект, а ключевой инструмент для масштабирования высокотехнологичного бизнеса.

Для национального гиганта индустрии, объединяющего сотни предприятий и исследовательских институтов по всей стране, поставлены предельно жесткие, но достижимые финансовые цели. В 2026 году планируется повысить производительность труда на 12%, параллельно обеспечив рост операционной прибыли на 20%. Однако финансовое планирование корпорации смотрит гораздо дальше. В стратегической дорожной карте на 2027 год заложено целевое снижение общих расходов на 5%, а в 2028 году этот показатель должен уменьшиться еще на 3%. Достичь таких солидных экономических эффектов экстенсивными методами попросту невозможно, поэтому главным драйвером качественных изменений становится интеллектуальная автоматизация.

Сегодня международные проекты госкорпорации охватывают десятки стран, а портфель ее заказов расписан на многие десятилетия вперед. Это формирует острую потребность в колоссальных вычислительных и управленческих ресурсах. Чтобы высвободить творческий потенциал инженеров и управленцев, корпорация намерена передать рутинную «бумажную работу» умным алгоритмам. Искусственный интеллект возьмет на себя автоматическую подготовку сложных технических презентаций, потоковую расшифровку многочасовых стенограмм, первичную аналитику данных и множество других рутинных операционных задач.

Три вектора цифровой трансформации

Стратегия цифрового блока госкорпорации выстраивается вокруг строгой и функциональной архитектуры. Основные направления работы профильных ИТ-специалистов можно концептуально разделить на три логических блока:

• Ключевые технологические задачи – разработка и непрерывное развитие платформенных решений в интересах всей отрасли. Важнейшим аспектом здесь выступает форсированное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и создание надежных автономных систем.

• Векторы приложения сил – фокус внимания распределяется на внутреннюю отрасль, масштабирование технологий внутри России, а также на высокотехнологичные зарубежные поставки.

• Первоочередные шаги – формирование практических механизмов для реализации принятой стратегии на местах, начиная от добывающих комбинатов и заканчивая проектными бюро.

Каждое из этих направлений критически важно для синхронизации работы разрозненных активов – от уранодобывающих предприятий до инжиниринговых центров, проектирующих реакторы будущего.

Образование и кадры: ставка на развитие компетенций

Переход на инновационные рельсы объективно невозможен без тотального переобучения персонала. Внедряя сложнейшие ядерные технологии, госкорпорация делает акцент на том, что базовым драйвером прогресса остается человек и его интеллектуальный капитал.

«Надо понять, насколько мы еще не сложили систему подготовки в корпорации. Нужно заниматься повышением квалификации. Навыки пользователей современных ИТ-систем должны освоить все 420 тыс. наших сотрудников. Не менее важно взаимодействие с базовыми вузами. Наши продукты, установки, решения должны лежать в основе учебного процесса. Это нужно отработать с консорциумом вузов, внедрить в международные программы, чтобы вместе с ядерным мы могли дать и цифровое образование, глубокое понимание «цифры», – пояснил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Синхронизация актуальных потребностей атомной индустрии с образовательными программами высшей школы позволит готовить уникальных специалистов. Обучение почти полумиллиона сотрудников современным цифровым компетенциям – это беспрецедентный образовательный вызов для отечественной экономики. В перспективе именно эти инвестиции в человеческий капитал обеспечат стабильный и прогнозируемый рост корпоративной прибыли.

Платформенный подход и фабрика ИИ-агентов

В рамках комплексного развития единой информационной инфраструктуры безоговорочный приоритет отдан так называемым сквозным процессам. Требуется глубочайшая интеграция и управление гигантскими массивами данных в единой информационной модели. Подобная архитектура позволит бесперебойно обеспечивать руководство достоверной аналитикой – от начальников смен на энергоблоках до высшего менеджмента.

В этом году стартовали работы по созданию общих корпоративных ИИ-сервисов, а также проектирование фабрики ИИ-агентов. Выбранный платформенный подход призван кардинально ускорить внедрение искусственного интеллекта непосредственно в производственные и бизнес-процессы. Кроме того, это сделает максимально прозрачным финансирование развития ИИ-инструментария, поможет радикально сократить издержки и обеспечит эффективное переиспользование уже созданной серверной инфраструктуры.

Первые шесть специализированных ИИ-агентов будут запущены в пилотном режиме уже в конце текущего года. Ожидается, что они будут применяться в различных бизнес-процессах. В 2027 году запланировано масштабное развертывание и тиражирование этих решений на всю отрасль.

Значение для индустрии и технологический суверенитет

Подводя промежуточные итоги, эксперты ИТ-рынка отмечают: инициативы, реализуемые сегодня командой топ-менеджмента, выводят госкорпорацию далеко за рамки классического энергетического сектора. По сути, на наших глазах формируется глобальный технологический интегратор, где наукоемкое тяжелое машиностроение неразрывно связано с передовым программным обеспечением.

Для российской экономики такой вектор развития означает фундаментальное укрепление технологического суверенитета. АЭС нового поколения будут представлять собой сложнейшие киберфизические комплексы, управление которыми требует отечественного софта высочайшего класса надежности. Для мирового рынка это ясный сигнал о том, что стандарты эксплуатации генерирующих мощностей необратимо меняются. Делая ставку на алгоритмы, госкорпорация демонстрирует жизнеспособность новой экономической парадигмы, в которой искусственный интеллект выступает таким же важным ресурсом, как и сам атом.

