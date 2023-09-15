Вячеслав Гладков дал старт работе нового Центра адаптивных видов спорта в Белгороде

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в Белгороде состоялось торжественное открытие уникального спортивного объекта «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина». Он построен по инициативе губернатора Белгородской области при поддержке Паралимпийского комитета России. В спорткомплексе созданы все условия для развития Паралимпийского и Сурдлимпийского направлений, а также движения Специальной Олимпиады России.

В мероприятии приняли участие губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», именитые паралимпийцы, руководители Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России, представители всероссийских спортивных федераций, а также представителей органов власти региона.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Торжественную церемонию провел российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

- Очень здорово, что Белгородская область сегодня собрала и мальчишек, и девчонок, великих спортсменов, олимпийцев и паралимпийцев. Потому что это событие по-настоящему национального масштаба нашей большой спортивной державы. Все мы часть огромной олимпийской и паралимпийской семьи. Давайте вместе создавать условия для занятия спортом и физической культурой. Потому что физическая культура – это часть общей культуры человечества.

Вячеслав Гладков рассказал, что решение о строительстве Центра принималось в конце 2020 года, когда он только вступил в должность губернатора региона.

- Я увидел, какое количество людей с безграничными возможностями занимаются спортом в Белгородской области, которые уже прославляют Российскую Федерацию на спортивных аренах мира и занимают самые высокие места. Конечно, развитие современной инфраструктуры крайне необходимо для развития любого вида спорта. Я очень рад, что несмотря на все сложности, нам удалось сделать этот объект. Я уверен, что спортсмены, дети убедятся, что здесь сделано все с любовью. Многие наши бойцы, которые возвращаются с очень тяжелыми ранениями, уже пришли в залы. Уверен, они добьются самых высоких результатов. Здесь самые мужественные люди. Мы всегда с вами, мы едины, победа будет за нами! – сказал губернатор.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава региона вручил ключи от современного автобуса для пассажирских перевозок и перевозок спортсменов с ОВЗ директору Центра «Вершина» Ирине Стрижаковой.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что, к сожалению, в стране не так много центров для людей с ОВЗ. И открытие «Вершины» в Белгороде – это большой праздник не только для белгородцев.

- Открылся один из лучших центров в стране, который отвечает всем международным требованиям доступности. Здесь будут заниматься люди всех возрастов, с различными инвалидностями, включая тех, кто, к сожалению, получил тяжелые травмы в ходе СВО. Надеемся, что еще больше будет готовиться спортсменов высокого класса. Белгородская земля отличается тем, что здесь постоянно растет массовость тех, кто занимается адаптивными видами спорта, - сказал Рожков.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня также на базе нового Центра стартовал второй инклюзивный детско-юношеский фестиваль адаптивных видов спорта. Он собрал прославленных спортсменов, которые добились блестящих побед на всероссийском и международном уровне, тренеров и главных героев фестиваля - 250 ребят из всех муниципальных образований Белгородской области. Дети смогут попробовать себя в футболе, баскетболе, волейболе, дартсе, настольном теннисе, бадминтоне, пулевой стрельбе, армспорте. Кроме того, позаниматься в тренажерном зале и поучаствовать в эстафете. Под присмотром наставников и тренеров смогут испытать себя на прочность и выполнить нормативы ГТО.