Игорь Артамонов: Мы совершенствуем социальную сферу региона, чтобы процесс оформления мер поддержки становился более простым и удобным

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области

Единовременную денежную выплату при рождении ребенка в этом году в Липецкой области получили 3252 семьи. Это разовая мера поддержки, которую Социальный фонд России предоставляет одному из родителей.

В этом году размер выплаты составляет 22 909 рублей. Если семья проживает на территории, по отношению к которой применяется районный коэффициент, то пособие будет назначено в более высоком размере.

Чтобы получить выплату, родителю необходимо обратиться к своему работодателю. Неработающим родителям нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Также сделать это можно через портал Госуслуг.

«Поддержке семей с детьми мы уделяем первоочередное значение. Вводим новые актуальные выплаты и пристально следим за своевременным начислением всех пособий. При этом постоянно совершенствуем социальную сферу региона, чтобы процесс оформления мер поддержки становился более простым и удобным для жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выплата положена всем семьям Липецкой области, независимо от уровня дохода, и предоставляется на каждого ребёнка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приёмные родители ребёнка.