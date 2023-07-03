Формула успеха БЗПП

Вячеслав Поярков — патриот, который не словом, а делом отчизну любит, и знает все о былом величии родного города.

Медаль «За трудовые успехи» - это несомненное признание заслуг коллектива БЗПП и его руководителя в канун 55-летнего юбилея предприятия, которое уже более 18 лет стабильно входит в тройку предприятий-лидеров оборонно-промышленного комплекса региона.

В День России Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награду генеральному директору акционерного общества «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеславу Николаевичу Пояркову в Круглом зале областной администрации.

КАК ЭТО БЫЛО

В 1968 году разместился завод в здании старинной постройки в центре города Болхова на улице Ленина, точнее, в ее руинах. Первые заводчане восстановили здание, вдохнули в него жизнь - и засияло оно окошками на солнышке в ожидании своих новых питомцев… Научно-технический прогресс требовал дополнительных площадок, горячих умов, готовых к свершениям, да и просто рабочих рук. Часть приборов после «обкатки» получала путевки в массовое производство на других предприятиях страны: на заводе «Днепр» г. Херсона, заводе «Цветотрон» г. Бреста. Становление Болховского завода полупроводниковых приборов как предприятия российской электронной промышленности началось в 1969 году. Именно тогда начат выпуск сплавного германиевого импульсного диода в микромодульном исполнении ДММ-3, диодных матриц КД901А-Г, которые остро требовались оборонной промышленности. Бригада специалистов завода «Оптрон» во главе с Минскером Феликсом Ефимовичем смогла быстро организовать работу в Болхове. Удалось решить целый спектр задач: набор и обучение персонала, расстановка технических и технологических кадров, соблюдение требований технологической дисциплины, электронной гигиены. За период 1969 года завод вышел на запланированные объемы выпуска приборов с представительством заказчика. Это была экспериментальная площадка, где оттачивалось серийное производство научных разработок инженеров НИИ «Сапфир», отрабатывались конструкторские и технологические элементы полупроводниковых приборов. Часть приборов поступала в массовое производство в республиках СССР: на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Армении и т. д.

Вручение Медали "За трудовые успехи".

ФИЗИКА, ЛИРИКА... И КАПЕЛЬКА АВАНТЮРИЗМА

Около десяти руководителей сменилось за эти годы, каждый из них был у руля по паре-тройке лет, и лишь генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков выдержал почти четверть века. Правда, в два этапа: с 1996 по 2000 год, с 2005-го по настоящее время.

В этом году у него профессиональный юбилей- 45 лет назад в сентябре он переступил порог заводской проходной. Именно столько лет он трудится в оборонной промышленности. А руководящий стаж у него - 40 лет, с декабря 1982 года. Впечатляет, правда? Генеральным директором БЗПП Вячеслав Николаевич работает 24 года.

Несколько слов о нем: человек искренний, верный своим убеждениям. Смелый и отчаянный. Сын Поярковых: Николая Ивановича - патриарха болховского спорта - и Зои Ивановны- учителя русского языка и литературы школы № 1 города Болхова. Мама открыла ему мир поэзии, а потом, уже в зрелом возрасте ему посчастливилось стать участником поэтического клуба любителей поэзии инженеров-электронщиков... Вот такой парадокс: физик и лирик уживаются в одном человеке. А еще патриот, который не словом, а делом отчизну любит. Хочет возродить былую славу малой родины - Болхова.

- У многих сегодня складывается ошибочное представление о Болхове как о маленьком провинциальном городе. Я скажу вам, что в XIX веке по населению Болхов превосходил Новгород, Псков, Архангельск, Вологду, Владимир. В городе было 107 кожевенных заводов, салотопенный, 2 мыловаренных, сальносвечный, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопрядильных, 2 пивоваренных, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 экипажных, 213 лавок, 21 харчевня. К сожалению, сегодня по развитию промышленности и производства позиции нашего города утрачены. Действовали 32 храма, 2 монастыря, - Вячеслав Поярков настолько увлеченно рассказывает о былом величии города, что невольно понимаешь, насколько дорог ему этот милый сердцу уголок.

РЫНОЧНЫЕ РЕАЛИИ 90-Х

Вячеслав Поярков по первой профессии учитель, по второй - инженер. Трудовой путь его начинался в школе, потом в педучилище, а потом понял, что его призвание - конструктор. Он прошел путь от инженера до генерального директора. Начало директорства - очень непростое. Молодой отчаянный заместитель директора предприятия с тревогой понимал, что БЗПП в 1996 году вот-вот закроется. Завод уже не работал более полугода. Накопились огромные долги по зарплате.

Губернатор Орловской области Егор Семенович Строев поверил в болховчанина и предложил ему возглавить завод. Так началась новая страница в трудовой биографии. За спиной - люди, которым нужно было кормить семьи, которые хотели получать заработную плату. Завод имел градообразующий статус, а электроника не нужна была никому.

Но, как известно, любой сложный путь начинается с первого шага. На первый взгляд, все происходящее вокруг нас кажется стечением обстоятельств, случайностью.

- В середине 90-х годов я возглавил Болховский завод полупроводниковых приборов. Ситуация на предприятии сложная, кризис. Чтобы расплатиться по долгам, пришлось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производство полупроводников и товаров народного потребления, создали гончарное производство. К 2000 году численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не растерять накопленный потенциал, сохранить производственную базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстановить партнерские связи. Среди востребованных на тот момент изделий: дверные звонки «Триоль», в которых регулировались громкость и частота сигнала, выбор мелодий, электронные развивающие игры «Светотир», «Электроника». Прессовый участок начал выпуск машинок закаточных для консервирования, ключей сувенирных, подставок под горячее, декоративных галантерейных изделий, стилизованных под старину фонарей, вешалок различных конфигураций, - рассказывает генеральный директор.

После церемонии награждения: фото на память.

В ШАГЕ ОТ ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА

Потом Вячеслава Пояркова пригласили на работу в Москву, где он исполнял обязанности главного инженера в НИИ «Сапфир», был заместителем главного инженера в вагоностроительном институте им. Войтовича, потом в цитадели РЖД - «Росвагонмаше». Но душа и мысли его, конечно, остались в родном городе Болхове.

Не зря Вячеслава Николаевича терзали сомнения и тревоги: не все было гладко на БЗПП, знакомые рассказывали, что цеха почти разрушены, люди мерзнут, полупроводниковое производство чуть дышит...

Благополучное несколько лет назад предприятие в начале 2000-х годов оказалось на грани краха.

Сегодня многим тот факт, что заводу удалось остановиться в шаге от точки невозврата, людям со стороны казался чудом. Сами же заводчане эпоху возрождения связывают исключительно с личностью Вячеслава Пояркова, который возглавил предприятие в феврале 2005 года и руководит им до сих пор.

- Производство было на грани вымирания. Производился всего один прибор, численность коллектива составляла 78 человек. Функционировал один цех, в котором было занято 38 рабочих, 6 ИТР и изготавливался один прибор. На сегодняшний момент численность коллектива составляет 1000 человек, штат инженерно-технических служащих и рабочих - 170 человек, выпуск продукции увеличился в 150 раз. Производится 200 типов номиналов полупроводниковых приборов, около 4000 типов продукции машиностроительного производства. Размер заработной платы с 1500 рублей вырос до 40 - 45 тысяч рублей. На заводе выполняются государственные заказы для 560 предприятий по России. Болховский завод создал уникальные для России импортозамещающие изделия. На счету конструкторов и инженеров Болховского завода полупроводниковых приборов целый ряд высокотехнологичных изделий, которые превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ

Например, инсулиновая помпа - это область медицины. Увидев однажды, как в аэропорту мужчина делал себе укол инсулина в живот, Вячеслав Поярков разговорился с ним и понял: вот тема для направления. В нашей стране 5 млн людей, больных диабетом, из них 94% инсулинозависимых. А Россия вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что отечественных производителей нет. Наработанный опыт создания высокотехнологичной продукции для оборонной и космической промышленности, потенциал нашего научно-конструкторского бюро и техническая база с уникальным оборудованием давали уверенность в том, что этот проект мы сможем реализовать.

В 2021-м инсулиновая помпа под названием «БЭТА» получила регистрационное удостоверение. Но работы над ее усовершенствованием продолжаются, хотя, как говорят специалисты, болховская инсулиновая помпа уже сейчас имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами: легче, меньше, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика, дизайн разработан с учетом возрастных особенностей детей. Пока «БЭТА» предполагает управление дозировкой со стороны врача. Ведутся работы по созданию датчика, который будет замерять уровень сахара и автоматически давать команду на корректировку дозы. Для создания такого процессора БЗПП имеет свое производство кристаллов, есть все необходимое оборудование. Сегодня приступили к следующему этапу: создание собственных инфузионных наборов и программного обеспечения по управлению со смартфона.

Целый ряд высокотехнологичных изделий, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги.

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ВЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА

В ходе работы над инсулиновой помпой в БЗПП был разработан шаговый микродвигатель, который в два раза меньше зарубежных аналогов. По размеру он 6 мм, а самый миниатюрный китайский аналог, который закупают российские производители, -12 мм. Двигатель можно использовать не только в качестве комплектующего элемента «БЭТА», но и для продукции других предприятий приборостроения. Проявленный к этому изделию интерес и огромный потенциал рынка (вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях) создают предпосылки для запуска отдельного производства на БЗПП. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает.

В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартора шаговых двигателей серии «Немо». Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях. Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. Еще одно направление перспективных инноваций БЗПП - разработка микросхем интерфейса, который используется в любых направлениях: компьютерах, смартфонах, промышленном оборудовании, авиации. Уже создали более 20 номиналов новых изделий - микросхем.

Заводчанам удается выполнять такие заказы, за которые другие предприятия просто не берутся. К примеру, в минувшем году сумели сделать испытательный стенд для судостроения, изготовление которого в силу заложенных техзаданием заказчика параметров оказалось не под силу другим. Длина управляющих элементов составила 4,5 метра, величина изделия - порядка 7 кубических метров. Причем заданные параметры точности размеров деталей можно было достичь только на специализированном оборудовании, которое есть на БЗПП.

Выстраивая стратегию непрерывного развития 18 лет назад, Вячеслав Поярков в качестве краеугольного камня инициировал создание специального конструкторского технологического бюро. Благодаря работе этого мозгового центра разработаны и запущены в серийное производство востребованные в оборонном комплексе импортозамещающие элементы электронной компонентной базы, открыты принципиально новые направления производства на заводе. Вячеслав Поярков считает, что мощный импульс развитию завода придаст и другая прорывная технология, разработанная на БЗПП: бета-вольтаический источник питания, который специалисты называют «вечной батарейкой».

Расширяться новыми производствами есть куда: два года назад выкупили площадку бездействующего уже 10 лет ремзавода. Здесь идет активная капитальная реконструкция.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР В БОЛХОВЕ

За 18 лет реконструировано 76 тысяч квадратных метров производственных корпусов, 50 тысяч квадратных метров площадей заново построено. На предприятии запущена программа по строительству служебного жилья для работников предприятия. Предприятие активно развивает социальную сферу: работают магазины различного профиля: продуктовые, хозяйственный, автозапчастей; предприятия общественного питания; Центр красоты и здоровья, сеть аптек, салон красоты, швейный цех, станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва - Харьков, подсобное, пасечное хозяйства, шахматный клуб, музей, ежемесячно выходит в свет бесплатная газета «БЭТА».

Болховский завод полупроводниковых приборов - из числа тех, кто за собственные средства развивает внутренний туризм. На протяжении 18 лет предприятие создает собственный туристический кластер: не вдруг и не сразу, а поэтапно, обстоятельно и обдуманно. Задача - привлечь туристов, повысить туристическую привлекательность города, в дальнейшем сделать все возможное для включения Болхова в Золотое кольцо России.

Заводчане на протяжении 18 лет стремятся к тому, чтобы восстановить былое величие малой родины. За этот промежуток времени построили уже более тридцати социальных объектов разной направленности: ресторанный комплекс, медицинский центр, аптеки и т. д. Еще в 2005 году здесь ставили своей задачей создать туристический бизнес.

Сегодня туристический отдел вырос в новое для предприятия бизнес-направление. Разработаны и осуществлены поездки по 60 направлениям Орловской, Брянской, Тульской, Калужской, Курской и даже Московской областей. География путешествий очень обширная. Около 4000 человек вошли в состав туристических групп БЗПП. Болховчане поправляют свое здоровье в санаториях и домах отдыха Черноморского и Азовского побережья. Побывали в гостях у болховчан жители Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар, Свердловска, а также из-за рубежа - с удовольствием познакомились с достопримечательностями города Болхова.

ЗНАЙ!

Личный вклад Вячеслава Пояркова

в развитие электронной компонентной базы, создание инновационной продукции для отечественной промышленности отмечен государственными и ведомственными наградами: медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством»

2-й степени, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, медалью

им. К. Э.Циолковского, орденом

им. К. Э.Циолковского, медалью Космонавтики «Первый искусственный спутник Земли», орденом С. П. Королева.

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