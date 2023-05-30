Tele2 увеличила зону покрытия и подготовила сеть к летнему сезону

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Проведенные работы позволят клиентам пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростным мобильным интернетом в дачных кооперативах и популярных локациях для отдыха.

Техническая служба Tele2 провела масштабные работы по улучшению качества связи и расширению емкости сети на территории Орловской области, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на фоне растущего интернет-трафика. Также значительно расширена зона покрытия в Северном районе Орла. Это второй по численности населения район областного центра – там живут более 60 тысяч человек. Всего в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 99% жителей Орловской области.

Кроме того, учитывая рост нагрузки на сеть в летний период, сетевая инфраструктура была оптимизирована и усилена новыми объектами связи на территориях, где в дачный сезон традиционно увеличивается количество пользователей. Проведенные работы позволили обеспечить услугами качественной голосовой связи и высокоскоростным мобильным интернетом все дачные кооперативы, а также ряд сел, деревень и поселков Орловского, Урицкого, Хотынецкого и Шаблыкинского районов.

Техническая служба Tele2 также провела модернизацию сетевого оборудования вдоль автомобильных и железных дорог Орловской области, загруженность которых возрастает в летний период.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Летом, в сезон отпусков и каникул, когда многие горожане уезжают на дачи, нагрузка на сеть за пределами областного центра существенно возрастает. Орловчане также любят проводить свободное время на турбазах, в домах отдыха, на пляжах у водоемов и, конечно, хотят оставаться всегда на связи, независимо от того, как далеко от Орла находятся: звонить, общаться в мессенджерах, делиться фото и видео в социальных сетях. Расширение и модернизация сети, которые мы провели как раз к дачному сезону, позволят нашим клиентам пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом в пригороде, на дачах, в популярных местах отдыха и в дороге. Сегодня зона покрытия Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Орловской области».

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