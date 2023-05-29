Кофе, такси и книги: идеальные подарки для делового понедельника

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Каждый понедельник до 3 июля абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Понедельник – самый важный день, ведь от того, как начнутся рабочие будни, зависят темп и настроение всей предстоящей недели. Чтобы сделать понедельник не только бодрым и продуктивным, но и максимально выгодным, Tele2 предлагает воспользоваться идеальным комбо из трех предложений от партнеров:

– Капучино или американо в подарок в предприятиях сети «Вкусно – и точка». Приятно начинать день, особенно понедельник, с чашки любимого кофе по пути на работу. Порция бодрящего напитка не будет лишней в обеденный перерыв и зарядит хорошим настроением по дороге домой.

– Скидка 100 рублей на поездку при заказе такси в приложении Яндекс Go. Такси – оптимальный городской транспорт для тех, кто ценит свое время и комфорт. Можно везде успеть и при этом решить срочные вопросы прямо в дороге, совершая звонки и отвечая в рабочих чатах.

– Четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес». Можно выбрать профессиональную литературу, обучающие пособия или художественные бестселлеры и с пользой провести время.

Каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 3 июля 2023 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта.

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