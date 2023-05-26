На Орловщине запустили производство премиального угля для гриля и барбекю от «Мираторга»

Эксперты уверены: выбор угля важен не меньше, чем выбор мяса.

«Мираторг» - один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в России. Активы ведущего инвестора и работодателя в сфере АПК включают растениеводческий дивизион, животноводческие фермы, мясоперерабатывающие заводы, предприятия глубокой переработки, логистическую и дистрибьюторскую компании, розничную и ресторанную сети. Холдинг продолжает развитие, активно инвестирует в новые проекты и развивает действующие направления производства.

Компания входит в число лидеров среди российских растениеводческих компаний, как по валовому сбору культур, так и по урожайности с гектара. В связи с ростом поголовья животных агрохолдинг последовательно увеличивает площадь обрабатываемых угодий за счёт введения в севооборот площадей, которые не обрабатывались десятки лет и уже успели зарасти кустарниками и мелколесьем. Разработка залежных земель - это трудоёмкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. Комплексный подход и рациональное использование порубочных остатков после расчистки территорий позволяет получить востребованную рынком продукцию.

«Мираторг» запустил производство премиального древесного угля для гриля и барбекю в Кромском районе. Уголь для гриля и мангала производится исключительно из 100% березового бруса. Отсутствие посторонних примесей и пыли, а также оптимальная сухость гарантирует его высокое качество угля. Он легко разгорается, обладает отличной теплоотдачей и устойчивым жаром, не выделяет токсичные вещества и не дает привкуса продуктам. Калиброванный уголь представлен в фирменной упаковке весом 2,5 и 5 кг по доступной цене.

- Качественный и правильно выбранный уголь для приготовления вкусного и сочного шашлыка не менее важен, чем выбор мяса, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. - Уголь от «Мираторга» - это отличный выбор для приготовления любых блюд на гриле, мангале или шампурах. Он не только облегчит процесс приготовления продуктов, но и придаст им по-настоящему прекрасный вкус и аромат. Встречайте сезон вкусного отдыха на природе с нами!