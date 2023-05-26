Дмитрий Аверов: Доходы бюджета Липецкой области выросли на 7,2 миллиарда рублей – их направим на социальную сферу

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На 25-ой сессии Липецкого областного Совета парламентарии большинством голосов приняли поправки в региональный бюджет.

Доходная часть областной казны выросла на 7,2 млрд рублей. Получены дополнительные налоговые поступления в размере 6 млрд за счёт налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций. Также поступили средства из федерального бюджета в размере -1,2 млрд.

Расходная часть увеличена на 6,6 млрд рублей. Дополнительные средства парламентарии направили на социальную сферу, здравоохранение и образование, на создание условий для роста экономической активности и развития инфраструктуры региона.

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Так, 160 млн рублей выделено техникумам, колледжам и школам-интернатам на ремонты учебных помещений, приобретение оборудования, выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

- На прошлой неделе лично посетил несколько школ в разных районах области. Капитальный ремонт, действительно, происходит в новом формате. Здания 60-70-х годов постройки не узнать. Отрадно, что дополнительные средства позволят модернизировать нашу образовательную инфраструктуру, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Существенная сумма, около 800 млн. рублей, выделена сегодня на здравоохранение. Мы должны поддерживать наших врачей и привлекать в регион новых специалистов.

Более 200 млн рублей направили на закупку медоборудования, мебели, автомобилей «Скорой помощи». 87,5 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения, 340 млн – на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы, 100 млн – на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

100 млн рублей предусмотрено на социальные выплаты молодым семьям по жилищным программам.

Ещё 1,3 млрд рублей направлены муниципалитетам на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство и реконструкцию муниципальных дорог. В целом финансовая помощь муниципалитетам составит более 39 млрд рублей.

206 млн рублей дополнительно заложены на воссоздание купеческого облика Ельца, развитие его туристической инфраструктуры, обновление фасадов зданий, установку малых архитектурных форм.

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При рассмотрении поправок в областную казну депутаты особое внимание уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Парламентарии поинтересовались у руководителя профильного управления, когда регион сможет закрыть потребность.

Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых напомнил, что Липецкая область первая среди всех субъектов страны приняла решение в качестве альтернативы предоставлять жилищные сертификаты для детей-сирот. Он отметил, что каждый год при формировании бюджета сумма ассигнований на эти цели увеличивается. В текущем году заложено - 800 млн рублей. В бюджете 2024 года – 900 млн рублей, а в 2025 году – около миллиарда рублей. По предложению Правительства РФ все регионы разработали планы по обеспечению детей-сирот жильем в полном объеме до 2030 года.

С учетом внесённых поправок, доходы областного бюджета в 2023 году составят 80,5 млрд рублей, расходы - 106,9 млрд рублей. Дефицит сократится почти на 600 млн и составит 26,3 млрд рублей. Погашение дефицита планируется в основном за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.