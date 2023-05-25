Игорь Артамонов: Смысл праздника родного языка – в духовном единении и стремлении сохранить великое наследие нашего народа

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Руководитель региона поздравил участников торжества и зрителей в зале с праздником, подчеркнув его значимость для жителей региона и страны.

«Сегодня не просто праздник родного языка. Его смыл гораздо глубже – в любви к своей стране, её истории, традициям, в уважении к наследию предков, в духовном единении и стремлении сохранить великое культурное наследие нашего народа, который неоднократно отстаивал право говорить на родном языке и всегда побеждал. Так было и так будет, пока существуют люди, знающие свои корни и любящие свою Родину», – сказал губернатор.

В этом году регион вместе со всей страной отметил День Славянской письменности и культуры большим хоровым праздником. В нескольких регионах России одновременно состоялись концерты. В Липецке на сцене Областного центра культуры, народного творчества и кино выступил сводный детский хор региона. 270 детей из 22 школ искусств региона исполнили 12 композиций. Прозвучали сочинения духовной тематики, произведения Сергея Рахманинова, Владимира Беляева, Владимира Шаинского и других известных композиторов. К этому выступлению дети и педагоги готовились полгода.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.