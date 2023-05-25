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Общество25 мая 2023 6:30

Игорь Артамонов: Приглашаю принять участие в голосовании, чтобы вместе сделать наши города комфортнее

Губернатор Липецкой области выбрал объект для благоустройства во всероссийском онлайн-голосовании
Источник:kp.ru
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Липецкая область представила на выбор жителей на единой общероссийской платформе 48.gorodsreda.ru 50 территорий в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2024 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России.

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Свой выбор сделал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. «Более 110 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Среди них и мой голос в пользу сквера в районе ДК «Матыра» в Липецке – благоустраивать необходимо не только центральные территории. До завершения голосования осталась неделя. Приглашаю принять в нём участие, чтобы вместе сделать наши города комфортнее», – отметил Игорь Артамонов.

В прошлом году жители региона в ходе общероссийского онлайн-голосования выбрали 33 территории, которые преобразятся в этом году. Всего в 2023 году в разных районах Липецкой области будут благоустроены 115 объектов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС