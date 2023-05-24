Белгородский губернатор: «Наши патриотические центры должны быть лучшими в стране»

.

Белгородский Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начал работу 11 мая. Первые 300 воспитанников - учащиеся десятых классов из Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа - уже освоили теорию по огневой, тактико-специальной и инженерной подготовке. Ребята также изучили БПЛА, тактическую медицину и приборы связи. Познакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом на полигон частично отработали навыки на площадке Центра и в тире.

На полевом этапе они получат практические навыки взаимодействия в группах. Взводами по 11 - 12 человек выполнят задания на пяти локациях по круговой системе.

Каждым взводом руководит инструктор соответствующего направления. Наставники Центра - 20 ветеранов воинских и силовых подразделений, с боевым опытом и государственными наградами, в том числе участники СВО. Их подготовка включала и педагогическое направление.

.

- Большинство курсантов, конечно, новички в военно-спортивной подготовке. Но пришли в Центр по желанию, мотивированы. Наша задача - передать им знания и опыт. Многие проявляют искреннюю заинтересованность, задают вопросы, можно ли будет продолжить занятия после окончания смены, - оценил уровень вовлеченности ребят наставник с позывным «Чин».

Первая часть обучения завершится 31 мая, и возобновится оно с началом учебного года.

Напомним, Белгородская область вошла в число 12 пилотных регионов, где были созданы центры развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По поручению губернатора Вячеслава Гладков аналогичные учреждения появятся в муниципалитетах области в ближайшее время. Первый такой центр откроется в Старом Осколе.

- Требования к патриотическому воспитанию молодежи сегодня должны быть совсем на другом уровне, потому что другие вызовы и другие риски. И очень важно, что у наших детей есть запрос и понимание необходимости общения и работы в этом направлении. Очень хочу, чтобы наши образовательные центры стали лучшими в стране, - подчеркнул Вячеслав Гладков.