Игорь Артамонов: Липецкий авиацентр и сегодня кузница кадров Военно-воздушных сил

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с личным составом Липецкого авиацентра и поздравил всех cотрудников с юбилеем формирования. Липецкому авиацентру исполняется 70 лет. 4-й государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова был сформирован 19 мая 1953 года в Тамбове. В 1954 году переведён в Воронеж, а в 1960 передислоцирован в Липецк.

Поздравляя лётчиков, Игорь Артамонов подчеркнул, что для региона этот день – важный праздник. Липецкая военная авиация ведет свою историю с Первой мировой войны, когда в Липецке работали аэропланные мастерские по сборке французских самолётов и действовала эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец».

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«Липецкие асы славятся своими подвигами и служением Родине. В авиацентре проходили подготовку космонавты и лётчики, среди которых 43 Героя России и Советского Союза. Это и сегодня кузница кадров Военно-воздушных сил. Здесь готовят не только пилотов, но и самолёты. Липецкие лётчики испытывают и обкатывают самую современную технику одними из первых в стране», – отметил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов пожелал липецким лётчикам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия и вручил награды. За высокий уровень профессиональной подготовки и добросовестное исполнение служебного воинского долга сотрудники авиацентра получили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора и Областного Совета депутатов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.