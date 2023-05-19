Сергей Кутенев: Нашему государству необходимо разработать и внедрить национальный проект в сфере производства радиоэлектроники и элементной базы!

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Развитие технологий и промышленности в современной России остается одной из главных задач на государственном уровне. Вместе с программой импортозамещения многие базовые комплектующие, технологические ресурсы стали разрабатываться внутри государства. В настоящее время с уходом ряда иностранных компаний возникает потребность в производствах, которые создают вычислительную технику и радиоэлектронные приборы для нужд российского производства.

О том, как войти в эру технологического суверенитета, мы поговорили с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов, заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председателем комитета по промышленности и ЖКХ Сергеем Николаевичем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, почему России так важен технологический суверенитет?

- Последний год Россия находится в жестком противостоянии с Западным миром. В связи с этим она нуждается в новой форме суверенитета, а именно технологическом суверенитете, который обозначает стремление государства к реализации контроля над технологическими ресурсами и разработками в стране, а также к независимости и безопасности от иностранных технологий.

При этом основной целью является улучшение экономического, социального и политического развития государства, обеспечение национальной безопасности и укрепление геополитической позиции на мировой арене.

Говоря о технологическом суверенитете российской экономики, нужно понимать, что стремление производить все в России нецелесообразно. Однако выпускать стратегические товары - это не прихоть, а необходимость. Существует много направлений стратегических товаров, но особое внимание следует обратить на те, что присутствуют на рынке каждой страны. Такими товарами являются радиоэлектронные приборы и вычислительная техника. Радиотехника и программирование сосуществуют вместе и неотделимы друг от друга. Я уверен, что нашему государству необходимо разработать и внедрить национальный проект в сфере производства радиоэлектроники и элементной базы, а также программное обеспечение к нему!

Реальностью сегодняшнего дня является то, что нас окружают электронные товары, сделанные даже если и в России, то на 99% из иностранных комплектующих, в них стоит не отечественный софт. Осознавая ситуацию, можно смело сказать, что российская промышленность существует в среде неопределенности: сегодня программное обеспечение обновили - завтра нет, сегодня оборудование работает - а завтра его отключили. Это недопустимо и неприемлемо и должно быть исключено из повседневной практики.

- Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, можно достичь суверенитета в сегодняшних реалиях?

- Для достижения поставленной цели, а именно для обеспечения технологического, а с ним и экономического суверенитета, нашей стране нужно принять конкретные шаги и пройти ряд этапов.

Во-первых, необходимо обеспечить устойчивое развитие образования и подготовку высококвалифицированных кадров. Одним из способов увеличения технологического суверенитета страны является инвестирование в науку. Привлечение талантливых ученых и их поддержка, финансирование научных исследований, а также создание современной инфраструктуры для научных лабораторий и центров - все это значимые элементы для создания сильной научной базы.

Исходя из этого, для реализации первого этапа следует наладить доступность образовательных программ для всех слоев населения, в том числе для малообеспеченных групп, путем сокращения затрат на обучение. Параллельно с этим требуется оснащать школы и университеты новыми технологиями и оборудованием, чтобы поддерживать качественную подготовку специалистов, в постоянном режиме совершенствовать учебно-методический процесс, в том числе внедрять новые методы обучения и научные исследования.

Следует также принимать во внимание важность морального и материального поощрения педагогических работников для повышения их профессионального мастерства. Данные меры позволят привлечь зарубежных ученых и экспертов в области образования для улучшения качества подготовки кадров. Таким образом, мы сможем создать такую сферу профессионального образования, которая будет нацелена на потребности рынка труда. При этом требуется интеграция специалистов и студентов в производственные циклы, экономические процессы. Это позволит качественно улучшить их подготовку, сделать их более адаптивными.

Еще одним фактором достижения технологического суверенитета является создание системы инновационной инфраструктуры.

Известно, что на сегодняшний день многие отечественные промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью внедрения самостоятельных разработок в области автоматизации производства. Содержание штата специалистов существенно отражается на себестоимости продукции. Стимулирующие мероприятия позволят точечно закрывать уникальные потребности промышленности.

Россия должна создавать систему инновационной инфраструктуры, которая позволит национальным компаниям разрабатывать и продвигать свои технологии. Это могут быть специализированные научно-исследовательские центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, внедрение национальных проектов в сферу радиоэлектронной промышленности и так далее.

- В настоящее время на государственном уровне существуют некоторые меры поддержки производств, как вы считаете, необходимо ли оказывать технологическим стартапам дополнительную помощь?

- Уверен, что государство должно создавать благоприятную среду для развития данных компаний, организовав поддержку их деятельности, финансирование и налоговые льготы. Компании могут получить помощь в разработке своих технологий через программы таких организаций, как бизнес-инкубаторы, которые предоставляют помещения, курсы обучения и менторство. Данная мера с параллельным увеличением финансирования научных исследований и мероприятий по созданию научно-исследовательских центров, а также увеличением поддержки и производства перспективных научно-технических разработок позволит укрепить сотрудничество с дружественными для России странами и существующими деловыми партнерами. Это способствует обмену опытом и знаниями, а также привлечению иностранных инвесторов и технологических экспертов.

Другой способ - это разработка собственных технологий, которые имеют высокую коммерческую ценность и могут удовлетворить нужды местного рынка. Это может быть достигнуто путем укрепления секторов, имеющих высокий потенциал для инноваций и развития, таких как информационные технологии, биотехнологии и энергетика. Кроме того, стимулирование сотрудничества между бизнесом, наукой и правительством может помочь ускорить внедрение новых технологий на рынке. В рамках этих мер мы сможем создавать собственные серверы и центры обработки данных, ноутбуки и телефоны, которые будут изготовлены полностью в России и из отечественных комплектующих.

Молодые компании и стартапы не могут вести состязательную борьбу с крупными корпорациями, в связи с чем государству целесообразно создать патентный фонд, который поможет защитить права на отечественные разработки и продукты, а также содействовать их коммерциализации. Кроме того, при помощи законотворческой деятельности можно ограничить доступ иностранных компаний к отраслям, которые считаются стратегическими для страны, что позволит государству защитить свою производственную базу от иностранных компаний.

- Сергей Николаевич, как вы считаете, государство должно просто помогать предпринимателям или также создавать и развивать национальные технологические компании?

- Безусловно, со стороны государства важное направление поддержки производства - создание национальных технологических компаний, которые будут заниматься разработкой и производством собственных технологий.

Чтобы сформировать национальные технологические компании, необходимы соответствующие льготы и поддержка от правительства. Это должно включать в себя льготное налогообложение, субсидии, гранты и другие формы поддержки. Кроме того, требуется укрепить правовую защиту национальных технологических компаний благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и патентования, а также защитить владельцев прав на инновационные продукты. Следует поощрять платформы по обмену опытом среди разработчиков и конструкторов, сохраняя при этом авторство разработок, но формируя общий научный задел. А тиражирование успешных проектов с возможностью коммерциализации поможет сформировать дополнительные инвестиции в данные разработки, помимо государственного стимулирования.

В свою очередь, правительство должно вести активную маркетинговую политику для поддержки и продвижения национальных технологических компаний как на внутреннем, так и на международном уровне. Это должно включать в себя рекламные кампании, участие в международных выставках, научных конференциях и других мероприятиях.

Поэтому для создания полного технологического суверенитета мы должны ограничить участие иностранных компаний в разработке и производстве технологий в стране, поддержать национальные инновационные проекты, достичь высокого уровня качества и надежности продуктов, помочь в продвижении отечественных технологий на мировых рынках, а также укрепить национальную экономику и образование. Тогда суверенитет в технологических сферах будет достигнут.

Беседовала Елена Зябкина.