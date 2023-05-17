Игорь Артамонов: Аграрный сектор Липецкой области сегодня стал самым инновационным и высокотехнологичным благодаря весомой господдержке

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Подведены итоги ещё двух отборов для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Господдержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

До конца мая сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат 31,8 млн рублей. На приобретение имущества в целях последующей передачи его в собственность членов кооператива будет направлено 24,2 млн рублей. Их получат 14 сельхозкооперативов из восьми районов. Всего на приобретение имущества для членов кооператива в этом году запланировано 31,6 млн рублей.

Ещё 7,6 млн рублей пойдут на приобретение специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива. Они будут перечислены шести сельхозкооперативам из трех районов. На этот вид господдержки в текущем году выделено 36,8 млн рублей.

Кроме того, в апреле 17 сельхозкооперативов из 10 районов уже получили 25,5 млн рублей субсидий на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и самозанятых ЛПХ. Всего на это направление предусмотрено 28,8 млн рублей.

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Регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2023 году объём господдержки, предоставленной сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках данного нацпроекта, составит 97,2 млн рублей. В прошлом году 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн рублей.

«Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.