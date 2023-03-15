Игорь Артамонов: Что касается сопровождения проекта – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь

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Белорусский холдинг «АМКОДОР» приступает к освоению территории Липецкого тракторного завода. Ход работ и перспективы дальнейшего сотрудничества руководитель региона Игорь Артамонов обсудил сегодня с председателем совета директоров ОАО «АМКОДОР» Александром Шакутиным.

Компания уже зашла на площадку. Подготовлено архитектурно-планировочное решение. Сейчас ведётся детальное обследование зданий, к реконструкции одного из них рассчитывают приступить в скором времени. Затем будет определён модельный ряд выпускаемой техники. Ожидается, что это будут тракторы различных модификаций.

Как сообщил Александр Шакутин, липецкий кластер сельхозтехники, построенный белорусской компанией, имеет все шансы стать одним из самых мощных в России по выпускаемой номенклатуре.

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«Проект будет очень ёмким. Мы планируем реализовать его в два этапа, на первом будет реконструировано и построено около 220 тысяч квадратных метров площадей. Вложения в подобные проекты исчисляются в десятках миллиардов рублей», – прокомментировал Александр Шакутин. Также он поблагодарил губернатора Липецкой области за эффективное взаимодействие и поддержку, которую белорусскому холдингу оказывает регион.

Игорь Артамонов отметил, что возрождение площадки Липецкого тракторного завода имеет колоссальное значение для региона и страны и со стороны областного правительства будет оказано необходимое содействие в успешной реализации проекта.

«Что касается сопровождения проекта, работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.