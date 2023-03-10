Цифровизация глубинки: связь Tele2 появилась в удаленных деревнях и селах Орловской области

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Доступ к качественным голосовым услугам и высокоскоростному мобильному интернету появился в 24 малых населенных пунктах Орловской области, где ранее не было связи.

Проект по установке современного оборудования в небольших и отдаленных населенных пунктах реализован в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком». В поселениях, где устойчивый доступ к сети появился впервые, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.

Услуги связи и цифровые сервисы стали доступны жителям 24 малых населенных пунктов в Болховском, Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Колпнянском, Кромском, Малоархангельском, Мценском, Новодеревеньковском, Орловском, Покровском, Свердловском, Хотынецком и Шаблыкинском районах.

В ходе проекта были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом на высоких скоростях.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Федеральная программа по устранению цифрового неравенства – это социально значимый проект, и мы рады, что можем внести свой вклад в решение такой важной проблемы. Специалисты Tele2 имеют огромный опыт в проектировании и строительстве сетей как в крупных городах, так и на отдаленных территориях с малой плотностью населения. Мы ведем планомерную работу по расширению зоны покрытия и улучшению качества сигнала, чтобы у людей в глубинке были равные с горожанами возможности в общении, образовании и, конечно же, в доступе к информации и современным услугам. Уверен, что стабильный высокоскоростной интернет открывает для местных жителей и локального бизнеса большие перспективы развития».