Игорь Артамонов: С семьями мобилизованных ведётся круглосуточное взаимодействие, все заявки и просьбы оперативно рассматриваются

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем Председателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой. Обсуждался опыт региона по работе с семьями мобилизованных.

В координационной парламентской группе по СВО Анна Кузнецова курирует работу с семьями военнослужащих. Она отметила, что опыт регионов на федеральном уровне внимательно изучается. «Задача общая – организовать такую работу, но каждый регион находит свои решения. В Липецкой области разработали цифровую платформу, которая позволяет своевременно выяснять возникающие у семей проблемы, перенаправлять задачи в профильную структуру и отслеживать их выполнение», – сообщила Анна Кузнецова.

Игорь Артамонов рассказал, что благодаря созданной в регионе цифровой платформе с семьями мобилизованных ведётся круглосуточное взаимодействие, а все заявки и просьбы оперативно рассматриваются. Руководитель региона добавил, что соцкураторы уже приняли и отработали около 10 тысяч заявок.

«В основном это вопросы сферы соцзащиты – какие выплаты положены и как их получить, куда обратиться за соцобслуживанием. Мы заботимся о каждой семье липецких мобилизованных и помощь оказываем разную. Часто бывают просто нужны мужские руки в быту – сделать ремонт, починить кровлю, забор поставить. Тут всегда на связи районные и сельские администрации. Устроить детей в садик, помочь с лечением, найти работу, оказать юридическую консультацию – с этим тоже многим помогли и продолжим помогать», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.