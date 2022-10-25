Комиссия конкурса «Экспортер года» высоко оценила орловское предприятие

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В преддверии Дня работника кабельной промышленности, который отмечается 25 октября, мы пообщались с генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергеем КУТЕНЕВЫМ. Сергей Николаевич рассказал, как в нынешних реалиях живет промышленный сектор.

Сергей Николаевич, западные санкции не смогли затормозить развитие отечественной промышленности, но и не прошли бесследно. Как они повлияли на деятельность предприятия «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»?

- Санкционные ограничения оказали сильное влияние на экспортную деятельность нашего предприятия, а также на импорт оборудования. В какой-то момент обычные платежи, которые мы ранее осуществляли через систему SWIFT, посредничество американских банков, прекратились. А у нас уже было предзаказано оборудование, никак не получалось его оплатить, приходилось выискивать новые пути, делать дополнительные приложения к договорам, чтобы можно было провести оплату в других национальных валютах, например в юанях. Что касается экспорта продукции, то здесь тоже не обошлось без достаточно серьезных затруднений: работа с некоторыми банками оказалась практически невозможна. Даже в рублевой зоне, даже с учетом того, что мы продавали и продаем в основном на экспорт на территории стран СНГ, Средней Азии, Армении и Беларуси. Пришлось адаптироваться к новым условиям. К сожалению, пострадал объем экспорта продукции.

А как изменился для вас рынок сбыта?

- Рынок сбыта меняется регулярно, он не находится в статичном состоянии. Потому что выходят новые игроки, появляются новые правила, создаются определенные законы, в том числе и на основном нашем рынке на сегодняшний день - внутри Российской Федерации. И основная задача менеджмента компании в том, чтобы в существующей конъюнктуре, в постоянно меняющейся среде предприятие не просто удерживалось на плаву, но и увеличивало производство, предлагало новые продукты.

С началом СВО, введением санкций государство стало уделять большое внимание оказанию поддержки промышленности, производствам разных отраслей. Какую поддержку получает ваше предприятие?

- С государственной поддержкой мы работаем в постоянном режиме. Мониторим предложения от Минпромторга, регионального и Российского экспортного центра, от других площадок, ищем дополнительные способы получение финансирования, кредитования, получения субсидий, льгот определенного рода. Работаем с ними, воплощаем. Выражаем благодарность Центру поддержки экспорта Орловской области и его руководителю Инессе Анатольевне Волковой за оказание консультаций и помощи при подготовке и реализации экспортных сделок.

Какие льготы есть сейчас?

- На данный момент ведется работа непосредственно с Фондом развития промышленности, и у нас уже приходит оборудование, невзирая на то, повторюсь, что были затруднения с выкупом. В рамках полученного кредита от Фонда развития промышленности новое оборудование закуплено и недавно доставлено на завод. Также существуют определенные льготы, связанные с субсидированием логистики экспортируемого товара. Мы не отказываемся от тех инструментов поддержки, которые предлагает Правительство РФ, работаем с ними.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, предприятию в этом сложном 2022 году есть чем похвастаться. Вам удалось завоевать третье место по России и первое по ЦФО в конкурсе среди предприятий-экспортеров. Как в нынешних условиях вы вели предприятие к получению премии в одной из номинаций премии «Экспортер года»?

- Трудности есть, как я уже сказал, жизнь наша не останавливается, не останавливается и деятельность. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжил выпуск продукции и экспортную деятельность. Да, действительно, по ЦФО мы стали первыми и по России третьими в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди малого бизнеса.В этом году данная номинация стала самой востребованной из новых, огромное количество компаний подало заявку. Тут нужно пояснить, что конкурсная комиссия оценивала нас не по объему экспорта продукции, а по относительно новым стандартам, предъявляемым к предприятиям и конечному продукту. Речь идет о том, что и выпускаемая продукция, и само производство должно быть социальным, экологичным, и обязательно должна вестись работа с государственными органами, присутствовать определенная корпоративная культура.

Поясните, что это за номинация?

- Аббревиатура ESG расшифровывается как Environment, Social, Governance, в переводе с английского - окружающая среда, общество, управление. Думаю, что эти включенные в нее понятия основополагающие не только в Российской Федерации, но и в мире. Важно то, как предприятие работает и строит взаимодействие внутри со своими сотрудниками. Важны прозрачность менеджмента, забота о людях, об экологии.

У завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» достаточно сильно развита социальная позиция, мы являемся основным партнером для Социально-культурного фонда развития и инноваций, который воплощает социальные и экологические проекты в Орловской области. Также мы выступаем с инициативой уменьшения различного вида отходов от производства, полностью покрываем внутренние социальные обязательства. В том числе отвечаем на вызовы сегодняшнего дня: помогаем нашим ребятам, которые принимают участие в выполнении заданий в зоне специальной военной операции, беженцам.

Помимо экологической и социальной повестки в принципе ESG важную роль играет и взаимодействие с государством. Думаю, тот факт, что комиссия конкурса «Экспортер года» так высоко оценила наши заслуги, свидетельствует об одном: мы двигаемся в верном направлении. Конечно, я рад этой оценке, рад тому, что завод удостоился такого рода награды.

Какое значение для предприятия и для вас имеет получение этой награды?

- Те миссии, которые мы ставим перед собой, - они исполняются. Мы развиваем реальный сектор экономики региона и страны, укрепляя промышленное производство, участвуя в национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проекте «Международная кооперация и экспорт».

Рационализируем системы энергоэффективности, повышаем производительность труда, совершенствуем бизнес-процессы для снижения себестоимости и сроков изготовления продукции. Обеспечиваем клиентам максимально комфортный сервис и своевременно удовлетворяем возрастающие и изменяющиеся потребности в инновационном высокотехнологичном продукте.

Формируем коллектив единомышленников, способный достигать целей самой высокой степени сложности. Постоянно обучаемся и развиваем компетенции каждого внутри коллектива. Обеспечиваем комфортные условия труда и возможность самореализации каждому сотруднику и достойный уровень жизни его семье.

Я считаю, нам необходимо усиливать имеющиеся позиции. В том числе со стороны EGS, а также с точки зрения работы с Российским экспортным центром, Правительством Российской Федерации и нашего региона. Отмечу, что хороших результатов можно достичь только совместными усилиями.

Сергей Николаевич, вы упомянули о таком направлении социальной работы, как помощь российским военнослужащим, а также переселенцам из Донбасса. Эту миссию переоценить нельзя сегодня. Расскажите подробнее о данном направлении деятельности.

- Хвалиться не хочется. Коротко отмечу, что еще до начала СВО мы помогали не только беженцам, но и пострадавшим от боевых действий людям. Я сам выезжал на территории ДНР и ЛНР. Мы искали какие-то возможности сотрудничества, думали, какую помощь можно оказать в том числе экономикам республик. Могу сказать так: мы на постоянной основе оказываем всю посильную помощь тем, кто сейчас в ней так нуждается.

Беседовала Ольга СУПОНЕВА.

Поздравляем работников кабельной промышленности с профессиональным праздником! В этой отрасли трудятся настоящие профессионалы, от которых зависит безопасность энергосистем страны. Желаем здоровья, успехов во всех начинаниях, процветания и мира.