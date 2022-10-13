Фото: предоставлено «Комсомолке»

Разбитую дорогу на Яблочной в Орле начали латать после публикации «Комсомолки». Местные жители надеются, что асфальт продержится до весны.

Комплексная проблема

Напомним, в конце сентября жители улицы Яблочной города Орла обратились в редакцию «Кп-Орел» и рассказали о ряде проблем, возникших из-за незаделанных ям.

Фото: предоставлено «Комсомолке»

Во-первых, участок длиной около 150 метров в течение долгого времени был богат на большие углубления. Орловцы пояснили, что проблема многолетняя, ремонтные работы помогали, но не надолго. Дорогу разбивали рейсовые автобусы, фуры, проходящие здесь, а также автомобили, подъезжающие к заправке, расположенной неподалеку.

Во-вторых, в каждое время года, за исключением лета, появлялись свои проблемы. Весной участок размывает из-за таяния снега, осенью – из-за обильных дождей. Снегопады и сильный мороз зимой образуют чуть ли не метровые наледи, мешающие не только автомобилям жителей улицы Яблочной, но и экстренным службам. Так, одна из орловчанок сообщила, что «Скорая помощь» не смогла доехать до ее дома зимой.

Фото: предоставлено «Комсомолке»

– Медику из «Скорой» пришлось выносить резиновые сапоги, чтобы она к ней добралась, - поделилась Светлана Тупицына.

В-третьих, ямы со временем расширяются, поэтому наполняются большим объемом воды. Часть жидкости, состоящей из смеси дождя со стоком воды из Лужков, попадает во дворы домов орловцев. Автолюбители, пытающиеся объезжать лужи на узкой дороге, задевали неоднократно страдающие заборы, поэтому жители поставили камень от машин. Неподалеку проходит и газовая труба.

Долгожданный ремонт

До обращения в редакцию жители сообщали, что в 2022 году сотрудники «Спецавтобазы» участок не посещали.

Фото: предоставлено «Комсомолке»

– В прошлом году были поменьше лужи, они вовремя засыпали, а в этом году никто не посетил дорожный участок для оценки масштаба проблемы, - сообщила в конце сентября Людмила Пурпуриди.

После публикации в СМИ и направления официального запроса в администрацию города Орла, «Комсомолка» получила ответ. В последний раз ремонтные работы действительно выполнялись в 2021 году «Спецавтобазой», подтвердили «Комсомолке» в ответе на запрос.

Фото: предоставлено «Комсомолке»

– В настоящее время работы по текущему ремонту проезжей части дороги по улице Яблочной находятся на стадии исполнения. Срок окончания, с учетом погодных условий, 30 октября 2022 года, - сообщили «Кп-Орел» в городской администрации.

Местные жители подтвердили, что ремонтные работы на проблемном участке начались. Специалисты «Спецавтобазы» неоднократно приезжали на объект, откачивали воду из ям, а затем их заделывали .

– Будем смотреть теперь, на сколько хватит ремонта. Водители уже и этому рады, - поделилась Людмила Пурпуриди.

Процесс пошел, но пока на месте бывших ям остаются проблемные участки. Однако говорить об итогах рано. Полностью оценить ремонтные работы местные жители и автолюбители смогут после их официального окончания, то есть, в начале ноября 2022 года. Жители областной столицы надеются на то, что в их дворах не будет больше воды, а автобусы, фуры и легковые машины смогут беспрепятственно передвигаться по улице Яблочной в любое время года. То, как выглядела улица пару недель назад, можно по ссылке.