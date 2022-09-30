«Сломала руку, скорая не проехала, автобус застрял»: жители Орла просят о ремонте дороги на улице Яблочной

Орловцы ждут ремонта в течение долгого времени Фото: Сергей Силаев

Жители города Орла, проживающие на улице Яблочной, обратились в редакцию «Кп-Орел». Они рассказали, что в течение долгого времени ямы, расположенные на участке длиной около 150 метров, не могут заделать. Она находится рядом с домом №3. По этой дороге ходит и общественный транспорт, и большегрузы, и легковые автомобили, а объехать злополучную дорогу нельзя. К тому же, рядом находится заправка.

. Фото: Сергей Силаев

Проехать можно только летом

Небольшой участок дороги на Яблочной размывает весной во время таяния снега, осенью – из-за дождей, а зимой появляются чуть ли не метровые наледи. В критические моменты это может помешать проезду автомобилей газовой, пожарной службы, или скорой помощи, не говоря об обычных автолюбителях.

– Проблема приобретает острый характер в холодное время года. Зимой «Скорая» проехать не может, объехать здесь негде, потому что там грунтовка (на другой дороге, ведущей к проблемному участку), появляется наледь. Здесь очень много пожилых людей и детей, их нужно нести на руках, - поделилась орловчанка Светлана.

. Фото: Сергей Силаев

Пенсионерка Татьяна сообщила, что не так давно сломала руку и вызвала скорую помощь. В тот момент вода из луж залила двор и достигла дома.

– Медику из «Скорой» пришлось выносить резиновые сапоги, чтобы она к ней добралась, - вспоминает соседка пострадавшей женщины.

. Фото: Сергей Силаев

Местные жители рассказали, что сток воды идет с Лужков, а когда ямы залиты водой, водители стараются их объезжать. Некоторые из них вплотную подъезжали к заборам, поэтому орловцам пришлось поставить камень, чтобы водители не задели забор.

– Они уж тут как каскадеры, - шутит Светлана Тупицына.

Все больше и больше

К сожалению, ямы имеют свойство расширяться. Во время дождей они всегда заполнены водой, которая попадает во дворы частных домов к проживающим неподалеку людям. Засыпка щебнем помогает, но ненадолго. Стоит отметить, что дорога довольна узкая и двум габаритным автомобилям разъехаться проблематично. Здесь есть и место, куда может сливаться вода из лужи, однако большая часть все равно остается в углублениях.

. Фото: Сергей Силаев

– В прошлом году были поменьше лужи, они вовремя засыпали, а в этом году никто не посетил дорожный участок для оценки масштаба проблемы, - рассказала орловчанка Людмила.

По словам орловчанки Татьяны, ремонтом весной 2020 года занималась «Спецавтобаза». Ямы были еще не такими большими, но уже тогда жители просили не просто присыпать углубления, а сделать более качественный ремонт. Проблема в том, что с наступлением холодов поверх щебня нарастает лед, что сильно затрудняет проезд транспорту. Также неподалеку проходит газовая труба.

. Фото: Сергей Силаев

Зацепиться – не проблема

Любопытный инцидент случился в марте 2022 года. Автобус, имеющий внизу газовые баллоны, зацепился и немного накренился. Водитель не смог выехать, «ПАЗ» пришлось эвакуировать.

– Автобус на бок свалился в прошлом году, - сообщила Татьяна.

. Фото: Сергей Силаев

За время общения с орловцами по ямам проехали несколько автобусов, легковушек и одна фура. Водитель последней старался не зацепить бампером ямы, на преодоление примерно 150 метров у него ушло несколько минут. Автолюбители на более компактных машинах также старались быть очень аккуратными, поскольку повредить автомобиль не составляет труда.

– И это не зима. А вымывается постоянно один промежуток, - отреагировала Светлана на преодолевающую ямы фуру.

– А зимой они начинают все буксовать. Представляете, какая здесь картина?, - продолжила местная жительница.

. Фото: Сергей Силаев

Обращение за помощью

Жительница одного из домов на улице Яблочной Людмила Пурпуриди рассказала, что неоднократно сообщала о проблеме властям. В начале года она обратилась к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, который перенаправил ее к мэру Орла Юрию Парахину.

. Фото: Сергей Силаев

В социальных сетях глава города сообщил, что в плане ремонта улица есть и до конца года работы должны начаться, но по словам местных жителей в 2022 году рабочих на участке еще не наблюдалось. Затем уже губернатор сообщил орловчанке, что передал все данные «Спецавтобазе» и они будут заниматься этой проблемой.

Мы направили в администрацию города Орла официальный запрос, чтобы выяснить, когда же улицу ждет долгожданный ремонт.