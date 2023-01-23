Орловские энергетики рассказали, когда завершится благоустройство усадьбы Шеншиных

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Один из них – уникальное имение родственников Афанасия Фета – усадьба Шеншиных в деревне Волково Мценского района. Согласно контракту, подрядчик должен был обустроить уютные зоны отдыха и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы в стиле усадьбы XIX века и элементы освещения. Масштабные работы по благоустройству старинного парка начались весной прошлого года и должны были завершиться к осени. Однако в срок работы не были завершены.

О том, что послужило причиной этому, и не превратится ли старинная усадьба в очередной долгострой, редакция «Комсомолки» решила выяснить непосредственно у филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», выигравшего аукцион на право благоустраивать эту территорию. Как сообщили в энергокомпании, главная причина отклонений от срока в недоработках проекта и вынужденном выполнении дополнительных работ.

- «Россети Центр», и филиал «Орелэнерго» в частности, были и остаются добросовестными исполнителями, которые выполняют все свои обязательства. Вести качественное строительство на заболоченной площадке без дренажной системы, захламленной элементами старой инфраструктуры, невозможно. Делать работу спустя рукава – тем более недопустимо. Поэтому было принято совместное решение о внесении изменений в проект. Это оказалось весьма дальновидным шагом, позволившим как сэкономить бюджетные денежные средства сейчас, так и избежать лишних трат в ближайшем будущем. Да, это отсрочило выполнение работ, но, согласитесь, качество важнее, - подчеркнул директор филиала «Россети Центр» - «Орелэнерго» Сергей Алешин.

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Справедливости ради стоит отметить, что недостатки проекта и обстоятельства, на которые ссылается подрядчик, действительно имели место, а администрация признала доводы энергетиков обоснованными.

- Работы по первому этапу выполнены в полном объеме в конце 2022 года. С заказчиком заключено дополнительное соглашение о продлении общего срока окончания работ. Их планируется завершить до 1 июня нынешнего года, - подчеркнул Сергей Алешин.

Отметим, что недавно "Орелэнерго" успешно завершил благоустройство Фетовского сквера во Мценском районе, и это не первый положительный опыт. Судя по отзывам амчан и тому, как преобразилась территория фетовского сквера, хочется верить, что уникальное старинное имение и единственная сохранившаяся до наших дней в Орловской области усадьба рода Шеншиных, где Фет познакомился с Тургеневым, вновь станет посещаемой достопримечательностью города.