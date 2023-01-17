Оксана Лут и Игорь Артамонов побывали в школе, где работает первый в России агрокласс

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Вместе с губернатором Игорем Артамоновым она посетила школу в селе Большой Хомутец Добровского района, которую в 2021 году построили по программе Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий».

Для муниципалитета это учебное заведение стало первой масштабной стройкой за последнее десятилетие. Школа рассчитана на 260 учеников. В этом же здании разместился детский сад, готовый принять 30 детей. В школе оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории расположена большая спортивная площадка.

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Школа имеет сельскохозяйственную направленность, на её базе создан первый в России агрокласс «Агрокванториум», оснащённый самым современным оборудованием. У детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, есть возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого было подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе. Также на базе школы планируется дистанционное обучение и получение высшего сельскохозяйственного образования на базе Российского государственного аграрного заочного университета.

Оксана Лут провела совещание с директорами школ, в которых есть агроклассы. Руководители образовательных учреждений рассказали об опыте внедрения агрообразования в сельских школах и о взаимодействии с сельхозпредприятиями. К примеру, тербунская школа активно развивает данное направление и взаимодействует с пятью предприятиями. Дети изучают не только теорию, но и знакомятся с сельхозтехникой, выращивают зелень для местного общепита и саженцы цветов для благоустройства местных сёл.

Первый замминистра отметила, что в школах Липецкой области создана хорошая база, в том числе для совершенствования агрообразования. «В агропромышленном комплексе множество направлений и возможностей для развития. Благодаря таким проектам дети могут выбирать разные специальности. Мы готовы поддерживать школы, которые хотят открывать агроклассы, но подход к обучению в них необходимо пересматривать. Дети должны быть замотивированы и делать свой профессиональный выбор осознанно, а главное получать знания, востребованные отраслью», – сказала Оксана Лут.

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«В Липецкой области развитый и инновационный агропромышленный комплекс. Местные сельхозпредприятия и инвесторы предлагают интересную работу и достойную заработную плату. Подобные агроклассы важны для ранней профориентации, фактически гарантируют трудоустройство и способствуют тому, чтобы молодёжь осталась жить в селе», – добавил Игорь Артамонов.

В Липецкой области Оксана Лут планирует посетить несколько районов. Первый замминистра сельского хозяйства РФ посмотрит, какие объекты в регионе построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и примет участие в открытии новой школы в Лебедяни.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.