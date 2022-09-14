Игорь Артамонов: Эта ферма – далеко не последняя в регионе

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Новая молочная ферма открылась в селе Рогожино Задонского района. Проект в три очереди реализует компания «КолоСС». Общий объём инвестиций – около 3,5 млрд рублей.

Сегодня с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялся запуск второй очереди предприятия. Новая ферма рассчитана почти на две тысячи коров. Ещё одна такая же была открыта ранее. Впереди – третья очередь, она включает запуск ещё одной фермы на 640 голов и комбикормового завода.

«Спрос на молоко сегодня высокий. Мы оказываем поддержку компаниям, реализующим подобные проекты. Эта ферма – не исключение и далеко не последняя в регионе, в скором времени ждём открытия ещё двух ферм крупных сельхозкомпаний», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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На новой ферме животные содержатся без привязи, у каждой коровы есть своё место отдыха и круглосуточный доступ к еде, а воду в поилках подогревают. Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают в составе полнорационной кормосмеси.

«КолоСС» – одна из крупнейших животноводческих компаний в Липецкой области. Входит в топ-100 производителей молока России. А коровы считаются одними из самых молочных в регионе – стабильно держатся в тройке областных лидеров по надоям. В прошлом году от одной коровы здесь получали свыше 10 тысяч килограммов молока.

Всего у предприятия пять молочных ферм и одна для содержания молодняка крупного рогатого скота. Общее поголовье – более 11 тысяч коров. Кроме того, компания занимается растениеводством. Выращивают в основном зерновые, зернобобовые, технические и кормовые культуры. «КолоСС» входит в состав кооператива «Экоптица».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.