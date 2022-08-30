В Орле школьников задержали за поджог территории у отдела МВД

Школьников задержали за поджог территории у отела МВД Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле школьников задержали за поджог территории у здания МВД. Пятеро несовершеннолетних облили асфальт возле одного из отделов полиции горючим и чиркнули спичкой.

Странную выходку юные пироманы совершили в вечернее время 30 августа. Компания проводила время в Железнодорожном районе города. Как сообщил один из новостных телеграм-каналов, сперва подростки подожгли здание бывшего полицейского тира, а затем перебрались к отделу МВД, расположенному на 1-й Курской улице. Однако в следкоме "Комсомолке" сообщили, что юнцы причастны только к поджогу территории у здания полиции. Несмотря на то, что оба пожара произошли с использованием горючей жидкостью, в одном районе и с небольшой разницей во времени, удалось установить причастность подростков только к одному из них.

- Установлен факт поджога несовершеннолетними прилегающей асфальтированной территорию к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу, само здание возгоранию не подверглось,- пояснил "КП" Александр Коргин, официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области.

Кто поджог бывший тир - пока неизвестно.

Сейчас следователи проводят проверку, есть все основания полагать, что она приведет к возбуждению уголовному дела против несовершеннолетних пироманов. Квалифицировать поджог можно сразу по двум статьям УК РФ: по умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганство. Пока что устанавливается вся картина случившегося.

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