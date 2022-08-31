Мусорный бизнес в Орловской области не отдадут в концессию

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мусорный бизнес в Орловской области, похоже, не отдадут в концессию. В нашем распоряжении оказались документы, которые свидетельствуют о том, что идея заключить концессионное соглашение в сфере обращения с коммунальными отходами вероятно провалилась.

Проблемы с вывозом мусора имеют место быть Фото: Ольга СУПОНЕВА

КОНЦЕССИИ НЕ БУДЕТ, ПОЛНОМОЧИЯ КОНЧИЛИСЬ

Мы уже рассказывали о том, как Николай Шин, бывший директор АО «Корпорация развития Орловской области», анонсировал грядущие изменения в сфере. В конце июня с площадок местных СМИ он заявил, что назрела необходимость заключения концессионного соглашения, причем сроком на 24 года. Подробностей на тот момент было мало, господин Шин, в основном, порицал действующую систему и участников мусорного рынка. Основная суть послания заключалась в том, что региону необходим еще один полигон для вывоза и размещения мусора - очередная свалка, с заводом при нем.

Положительного отклика эта идея среди жителей и общественности не вызвала. Николай Шин покинул пост директора «Корпорации развития». А вместе с тем, стало известно, что и в кабинетах областного правительства идею сосредоточить всю цепочку обращения с коммунальными отходами в одних руках, признали, мягко говоря, рискованной.

Так, Департамент ТЭК, ЖХК и энергосбережения Орловской области вместе с Российским экологическим оператором (ППК РЭО) при согласовании проекта концессии выявил весьма спорные моменты. У департамента возникли вопросы к финансированию, способам получения субсидий, отсутствию необходимых для реализации земельных участков, что может повлечь проблемы с антимонопольным законодательством.

Кроме того, представители ППК РЭО отметили, что риски есть и для потенциального инвестора, ведь регион не может гарантировать возврата денег в случае расторжения контракта. А, напомним, контракт этот должен быть подписан на 24 года и речь идет о сумме в несколько миллиардов рублей. По мнению Российского экологического оператора, проект является не привлекательным для его участников и не может быть реализован в том виде, в каком есть. Все эти сведения и еще множество замечаний указаны в документе, направленном в адрес губернатора со стороны профильного Департамента.

Резюме Департамента ТЭК, ЖКХ и энергосбережения оказалось не самым позитивным. Более того, недочеты и несоответствия в нем нашли и главы других подразделений в областной администрации. Это и Департамент финансов, и Главное правовое управление, и Департамент госимущества и земельных отношений.

ФОКУС НА ЗАКОННОСТЬ

Ситуацией заинтересовался прокурор области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Внимание накалившаяся ситуация в отрасли вызвала и у прокуратуры. Под председательством главного прокурора области Алексея Тимошина состоялось совещание, присутствовали на котором все ключевые участники сферы: от главы УК «Зеленая роща» и чиновников, до представителей бизнеса.

Стороны встретились на площадке АО «ЭкоСити» - самого крупного предприятия в регионе, способного сортировать и утилизировать отходы.

- За 6 месяцев 2022 года по результатам прокурорских проверок выявлено свыше 700 нарушений законодательства об отходах производства и потребления, внесено более 280 актов реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 115 должностных лиц. Алексей Тимошин акцентировал внимание представителей органов власти и контроля на необходимость обеспечения прав субъектов предпринимательства, в свою очередь обратил внимание руководителей организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в этой сфере, на необходимость соблюдения прав граждан, добросовестно оплачивающих услуги по вывозу и утилизации ТКО, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Не только внимание силового блока приковано к мусорным страстям в регионе. С критикой возможной концессии выступили общественники, представители депутатского корпуса, рядовые жители.

- Концессия в том виде, в котором она была презентована, очевидно вредна. Во-первых, для жителей региона однозначно вырос бы тариф за услуги обращения с ТКО. Во-вторых, концессия предусматривала создание еще одного завода, а вместе с ним и полигона для отходов. И все это в нескольких километрах от города. Вопрос, зачем портить экологию, когда она итак не самая благоприятная.

Кроме того, согласно проекту этого концессионного соглашения, вся сфера обращения с отходами перешла бы практически в одни руки: и сбором, и вывозом и дальнейшими утилизацией и хранением занимались бы одни и те же люди, создав монополию. Я, как депутат, не поддерживаю этот проект, ведь для меня важно, чтобы были соблюдены интересы и права наших граждан. А этот вариант концессии на благо жителям точно не пошел бы, - поделился мнением Евгений Косогов, депутат Орловского областного совета.

Ранее о том, что концессия – затея не просто рискованная, но и опасная, говорил один из ключевых участников сферы обращения с ТКО в регионе, директор мусоросортировочного центра «ЭкоСити» Юрий Парахин.

Кстати, проект по передаче мусорной отрасли в концессию - не единственная амбициозная затея, презентованная власть имущими. В бытность другого губернатора, в конце 90-х, регион уже пытался реализовать помпезный проект «Пшеница-2000». Чем это обернулось, известно всем: многомиллионный долг, который как якорь на области, висит до сих пор.

Мы будем следить за развитием ситуации. Также мы направили официальные запросы в профильные организации, с просьбой дать комментарии касательно движения проекта концессионного соглашения.