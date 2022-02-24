Сергей КУТЕНЕВ: Орловская область окажет всю необходимую поддержку беженцам из Донбасса

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Февраль 2022 года навсегда войдет в мировую историю. Признание президентом России Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик уже названо политологами беспрецедентным и волевым решением, а последовавшее за ним обращение главы государства - образцом политической речи. Как будут разворачиваться дальнейшие события, покажет только время, однако уже сегодня Россия отвечает на брошенные ей вызовы.

Говорят, что книга истории пишется кровавыми чернилами. Мирные граждане Донбасса вынуждены покидать дома, в буквальном смысле слова спасая свои жизни. Российские регионы выразили готовность принять мирных жителей Донецка и Луганска: женщин и детей, пожилых людей, бегущих от угрозы обстрелов, забравших с собой только самое необходимое. Орловская область также вошла в число субъектов РФ, протянувших руку помощи беженцам. Что может сделать в данной ситуации Орловская область, как поможет регион людям? Этот вопрос мы задали Сергею Кутеневу.

- Стремительное развитие политических событий последнего времени в мире и, в частности, событий, связанных с Украиной, Донецкой и Луганской областями, отношением России к сложному положению соотечественников на этих территориях, ставит много вопросов. Сергей Николаевич, Вы житель Орловской области, руководитель одного из крупных предприятий региона, председатель совета Орловской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов - председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту, выразите свое мнение по поводу обращений Государственной Думы, Совета Федерации нашей страны к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о признании независимости Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) и принятого в связи с этим Указа нашего президента.

- Прежде чем ответить на Ваш вопрос, хочу напомнить читателям краткое развитие событий, приведших к созданию ДНР и ЛНР. Мы знаем, в 2014 году в Украине был осуществлен государственный переворот, в результате него к власти пришли силы, которые стали применять против жителей Юго-Востока страны методы террора и репрессий, направленных на уничтожение русского цивилизационного пространства. В ответ на это жители Донецкой и Луганской областей начали массовое движение за обретение государственной независимости от Украины, выражая свое суверенное право. Украинское руководство направило силовиков против так называемых «народных ополченцев» Донецкой и Луганской областей. В апреле 2014 года началась так называемая «антитеррористическая операция», в ходе которой против жителей этих областей стали применяться бомбардировки, обстрелы минами, снарядами разных калибров из танков и пушек. Жители были вынуждены взяться за оружие и защищать себя, отстаивать право на государственное самоопределение. В мае 2014 года на референдумах, проведенных гражданами Донецкой и Луганской областей одновременно, было проголосовано за создание Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В наши дни обстановка на линии сопротивления в Донбассе существенно обострилась. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. В связи с угрозой боевых действий указанными республиками были объявлены всеобщие мобилизации, приняты решения по эвакуации мирного населения на территорию Российской Федерации. Россия приняла и принимает всевозможные меры по оказанию содействия перемещению мирных граждан этих республик, беженцев, на территорию Российской Федерации. Все эти меры, безусловно, правильны и своевременны.

Таким образом, принятый Указ Президента России о признании независимости ДНР и ЛНР является важным и необходимым для сохранения жизни миллионов граждан этих республик, сохранения республик в их территориальных границах, а также безопасности нашей страны.

- На территории Российской Федерации первыми встречали беженцев с этих республик Ростовская и Воронежская области. В Орловскую область также прибывают мирные граждане ДНР и ЛНР, вынужденные покидать свои дома, опасаясь развития интенсивных боевых действий. Что предпринимают органы власти Вашего региона, предприятия и организации, в том числе общественные, по оказанию необходимого, разностороннего содействия беженцам?

- Губернатор Орловской области Андрей Клычков вынес ряд распоряжений и постановлений, предусматривающих встречу и размещение прибывающих беженцев на территории нашей области. В регионе создан региональный штаб по встрече, приему и размещению беженцев. Выделен соответствующий автотранспорт, главы муниципальных образований лично встречают прибывших. Их размещают в детских лагерях, домах отдыха, санаториях. Беженцам выделены материальная и финансовая помощь. Организовано многоразовое горячее питание. При необходимости им оказывается медицинская помощь, в том числе тем, кто болеет ОРВИ.

На территории Орловской области уже несколько лет существует НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», который в настоящее время оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Так, был организован сбор гуманитарной помощи беженцам, прибывшим из ДНР и ЛНР. Жители города приносят детское питание, одежду, необходимые средства гигиены и так далее.

Ряд предприятий и организаций, входящих в структуру торгово-промышленной палаты Орловской области, готовы оказать соответствующее содействие в трудоустройстве и иной помощи прибывшим беженцам. Так, ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», долгие годы оказывающее большое влияние на социальную стабильность в Орловской области, сегодня может предоставить рабочие места или содействие в трудоустройстве прибывших граждан ДНР и ЛНР.

Мы, жители Орловской области, безусловно, справимся с задачами приема, обустройства, оказания необходимой помощи беженцам в вопросах быта, оказания медицинской помощи, размещением детей в детских садах, школах.