Медицинская помощь по полису ОМС: что изменилось в 2022 году

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О том, какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС в 2022 году, «КП» рассказали в ТФОМС Орловской области.

Сколько предусмотрено средств на медицинскую помощь по полису ОМС в этом году?

На оказание медицинской помощи застрахованным жителям Орловской области Территориальной программой ОМС на 2022 год предусмотрено 10,3 млрд рублей.

Каковы приоритеты территориальной программы ОМС?

Приоритетным направлением остается профиль «онкология». На оказание медицинской помощи по этому профилю предусмотрено 1,2 млрд рублей. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи наибольшую долю занимает профиль «сердечно-сосудистая хирургия» со стентированием коронарных артерий больных с нестабильной стенокардией и острым и повторным инфарктом миокарда. С текущего года в перечень ВМП включен новый метод лечения по профилю «офтальмология» - интравитреальные инъекции. Всего на оказание ВМП направляется 359,4 млн рублей.

Как будут обстоять дела с ЭКО?

На проведение процедуры ЭКО для застрахованных жителей Орловской области на 2022 год предусмотрено 42,9 млн рублей, этого хватит на 334 процедуры. Комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к этой процедуре осуществляется на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой».

Многим пациентам требуется реабилитация, как это осуществляется в регионе?

На медицинскую реабилитацию в условиях круглосуточного стационара выделено 127,5 млн рублей, из них почти 40 млн выделено на реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Планируются ли средства на проведение профилактических мероприятий?

На проведение профилактических мероприятий (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры) в 2022 году предусмотрено 893,6 млн рублей, в том числе 48,7 млн рублей из указанной суммы будет направлено на углубленную диспансеризацию граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Входит ли тестирование на COVID-19 в перечень бесплатных услуг по ОМС?

Да, на оплату тестирования новой коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях выделено около 57,2 млн рублей.

Тестирование проводится:

в случае наличия у пациента признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

в случае наличия у пациента COVID-19, в том числе для оценки результатов проводимого лечения;

при положительном результате исследования на COVID-19, полученного с использованием экспресс-теста.

Сохраняется в этом году возможность получения медицинской помощи в федеральных клиниках?

Да, для застрахованных жителей нашей области на эти цели выделено 660 млн рублей, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной помощи. Согласно приказу Минздрава России от 23.12.2020 № 1363н медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить не только по направлению лечащего врача, но и самостоятельно при предъявлении полиса ОМС. Однако при самостоятельном обращении решение о госпитализации или об отказе в госпитализации принимает федеральная клиника.

Что ждет пациентов в стоматологии?

При оказании стоматологической медицинской помощи за счет средств ОМС предусмотрено использование светоотверждаемых материалов отечественного производства, их Перечень размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области. При лечении зубов с применением этих стоматологических материалов бесплатно должны проводиться и рентген, и анестезия.

При возникновении вопросов гражданам рекомендуется обращаться на телефон горячей линии ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45

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