Уроженец Орловщины Никишин стал серебряным призером хоккейного Олимпийского турнира

Александр Никишин (№ 57) ждет смены звеньев. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине финишировал мужской хоккейный турнир в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

В решающем поединке сборная России уступила финнам – 1:2. Единственную шайбу у нашей команды на восьмой минуте забросил Михаил Григоренко (1:0). А затем команда Суоми выиграла два других периода с одинаковым счетом 1:0.

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. На 29-й минуте Саша дважды отработал в обороне, блокировав два броска соперников. А на 49-й минуте нанес мощный бросок над перекладиной.

Таким образом, Александр Никишин и сборная России стали серебряными призерами Игр. Золото досталось финнам, а бронзу накануне завоевали словаки, переигравшие шведов (4:0).

Напомним, что в рамках женского хоккейного турнира уроженка поселка Хомутово Анна Савонина дошла до четвертьфинала, где наши девушки уступили швейцаркам.