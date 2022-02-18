Орловчанин Никишин в составе сборной России вышел в финал Олимпиады в Пекине

Александр Никишин. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине состоялись полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Сборная России одолела шведов. Основное время завершилось вничью – 1:1 (Антон Слепышев, 21-я, 1:0), в овертайме команды обошлись без заброшенных шайб. А в серии буллитов точнее и удачнее действовали подопечные Алексея Жамнова. Проигрывая 0:1 и 1:2, россияне выиграли – 3:2. По разу ворот скандинавов поразили Никита Гусев (1:1), Егор Яковлев (2:2) и Арсений Грицюк (3:2). Суммарно команды совершили 16 бросков.

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. На 68-й минуте он мастерски разрушил атакующий выпад шведов.

Теперь нашей команде и Саше Никишину предстоит сыграть в финале с финнами. Встреча состоится 20 февраля. Начало – в 7:10 по московскому времени.

Напомним, что в рамках женского хоккейного турнира уроженка поселка Хомутово Анна Савонина дошла до четвертьфинала, где наши девушки уступили швейцаркам.