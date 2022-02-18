Игорь Артамонов: Мы выделили дополнительные средства, чтобы уже сейчас начать ямочный ремонт дорог

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План работ по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети глава региона Игорь Артамонов сегодня обсудил с Константином Востриковым. Этот вопрос руководитель региона держит на особом контроле.

«Мы помним громадное количество ям в прошлом году. С учетом этого мы выделили дополнительные средства, чтобы коллеги могли уже сейчас начать ремонт. Потому что ямы на глазах увеличиваются, никому это не нравится, нужно быстрое решение», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков рассказал, что ямочный ремонт дорог с помощью литого асфальта сейчас ведётся во всех районах. Специалисты срезают повреждённый участок, продувают его и заливают смесью. В её составе много битумосодержащих материалов, что наряду с температурой свыше 200 градусов делает материал пригодным для проведения работ даже при отрицательных температурах.

Особое внимание сотрудники «Липецкдоравтоцентра» уделяют участку региональной дороги в районе села Борино, где проходит большой грузовой трафик в связи с ремонтом федеральной трассы. В Липецке дороги ремонтируют с 6 января. По заявкам жителей приведены в порядок участки улиц Пожарского, 8 Марта, Водопьянова, Ударников и другие. Работы проводят не только на дорогах с большим трафиком, но и на местных и внутриквартальных проездах, а также на тротуарах.

Всего с начала года специалисты провели ямочный ремонт на площади в 1200 кв. м. В Ельце подобные работы стартовали 4 февраля. За это время дорожники привели отремонтировали более 400 кв. м на 11 улицах. Среди них Костенко, Лермонтова, Барковского, Задонская, Пожарная и другие. с наступлением тепла начнётся ямочный ремонт с использованием обычной асфальтобетонной смеси. Эта работа будет идти весь сезон по мере появления новых неровностей.

Глава региона поручил строго контролировать ремонтно-восстановительные работы в посёлке 10-я Шахта в Липецке. Здесь произошла нештатная ситуация на сетях водоснабжения — сломалась запорная арматура. «Я поручил провести служебное расследование и выяснить, почему были плохо организованы работа с людьми и подвоз воды. За такое надо наказывать», - сказал Игорь Артамонов.

Также в этом году продолжится ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 420 млн рублей выделено Ельцу. Здесь планируется завершить работы по капитальному ремонту дороги по улице Коммунаров с благоустройством прилегающей территории. Кроме того, отремонтируют 11 дорог общей протяжённостью около 14 километров. В их числе Октябрьская, Задонская, Вермишева, Горького, Плеханова, Грибоедова.

Липецку на реализацию нацпроекта в 2022 году выделено более миллиарда рублей. В областном центре в этом году завершится реконструкция улицы 50 лет НЛМК, будут отремонтированы 20 участков дорог общей протяжённостью свыше 19 километров. Среди них улицы Алмазная, 3 сентября, Коммунистическая, Плеханова, Ушинского и Пожарского.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.