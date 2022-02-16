В Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» впервые прошли Сретенские беседы

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В Орле впервые прошли Сретенские беседы. 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня, участники встречи собрались за круглым столом, чтобы обсудить важную тему: духовное воспитание подрастающего поколения в современных реалиях. Встреча прошла на площадке Духовно-патриотического центра «Вятский Посад».

Участниками стали те, кто напрямую связан с воспитанием в детях правильных ценностных ориентиров: эксперты в области образования, науки, культуры. Мероприятие прошло в смешанном формате: кто-то присутствовал в зале, другие присоединились онлайн через платформу Zoom, благодаря чему удалось охватить большее количество участников.

- Мы с коллегами решили, что формат беседы – оптимальный, чтобы поговорить о важных вещах в свободной и демократичной форме, - поприветствовала присутствующих Наталья Меркурьева, директор Духовно-патриотического центра «Вятский Посад».

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Разговор и впрямь вышел, что называется, по душам. Первой к участникам бесед обратилась Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ. Наталья Валентиновна отметила, что центр «Вятский Посад» - отличный пример образовательной организации, которая уделяет внимание приобщению детей к духовному, к развитию в них не только творческих способностей, но и лучших нравственных качеств.

- В России на протяжении последних лет ведется активная работа по возвращению процесса воспитания в сферу образования. Мы все видим проблемы, с которыми мы сталкиваемся: и с детьми, и с родителями. То, что происходит в духовно-патриотическом центре, сильно разнится с тем, что имеется в среднем по стране. В «Вятский Посад» приходят одухотворенные родители и ребята, которые настроены на работу, - отметила Наталья Агре.

В своем выступлении директор института РАО затронула проблематику разрыва в понимании духовно-нравственных ценностей как педагогами, так и семьями. Сегодня само понятие интерпретируется иначе, порой искажается заложенный в него простой смысл. Наталья Валентиновна выразила уверенность в том, что огромную роль в воспитании ребенка играет личность педагога: в первую очередь учитель, педагог должен сам разделять понятие духовно-нравственных ценностей и тогда он сможет стать ориентиром для ребенка. А отдельной аудиторией, с которой необходимо выстраивать работу в данном направлении, являются родители.

Присутствующие разделили мнение столичной коллеги.

Об уникальном в своем роде опыте работы с детьми рассказала Нина Кульчицкая, кандидат педагогических наук, доцент БУ ОО «Институт развития образования». Нина Николаевна обратилась к практике советского и российского педагога Михаила Щетинина, основателя экспериментальной школы. Она презентовала книгу выдающегося педагога, привела его цитаты и выдержки из интервью, обратилась к идее Щетинина сделать детей участниками процесса обучения.

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- Наша работа бессмысленна, если мы не знаем, ради чего мы ее делаем. Проводя детей по лестнице знаний, мы должны их в итоге к чему-то привести, - подытожила Нина Кульчицкая.

Приняли участие в Сретенских беседах представители библиотечного сообщества. Так, Галина Казначеева, ученый секретарь Орловской областной публичной библиотеки им. Бунина, рассказала об опыте приобщения детей и молодежи к книге и о том, как работникам библиотеки удалось поставить гаджеты на службу своему делу.

- Если у ребенка сегодня нельзя забрать гаджет, то нужно сделать так, чтобы он приносил пользу. Нам удалось реализовать программу «Моя Россия. Памятные места». В онлайн-формате мы сделали некое заочное путешествие по интересным и знаковым локациям нашей страны и Орловской области в частности. И у детей, и у родителей программа вызвала отклик, - рассказала Галина Казначеева.

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Тема гаджетов среди присутствующих вызвала дискуссию: все-таки вредны ли для детей телефоны и планшеты или это просто инструмент, который может быть полезным при умелом использовании?

Поучаствовали в мероприятии, предложив к обсуждению интересные темы и поделившись опытом и наработками, Татьяна Лазарева, сотрудник Орловского музея ИЗО и кандидат искусствоведения, Татьяна Шестопалова, сотрудник Орловской областной библиотеки им. Пришвина и другие.

Добавило хорошего настроения всем присутствующим театрализованное выступление, воплощенное на сцене воспитанниками Православной гимназии имени Преподобного Алексея. Зрителям были представлены инсценировки по произведениям Федора Достоевского. А настоящим сюрпризом стало выступление Московского синодального хора.

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Сретенские беседы свое название оправдали – встреча прошла в теплой и душевной обстановке. И в то же время не обошлось без дискуссий, острых тем и свежих идей. Участники выразили надежду на то, что встречи в праздник Сретения и беседы на поистине важные темы станут доброй традицией.

Ольга СУПОНЕВА