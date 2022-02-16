Уроженец Орловщины Никишин в составе сборной России вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине

Александр Никишин. Фото с сайта ФХР.

Сегодня в Пекине проходят матчи четвертьфинального раунда мужского хоккейного турнира в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Сборная России уверенно одолела датчан – 3:1. Автором победной шайбы стал Никита Нестеров (35-я).

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. Уже на четвертой минуте Саша мог открывать счет – но его мощному броску от синей линии не хватило точности.

Теперь нашей команде и Саше Никишину предстоит сыграть в полуфинале с победителем пары Швеция – Канада.

Напомним, что в рамках женского хоккейного турнира уроженка поселка Хомутово Анна Савонина дошла до четвертьфинала, где наши девушки уступили швейцаркам.