В Воронежской области по региональной программе капремонта в прошлом году модернизировано 22 учреждения культуры

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Депутаты Воронежской областной Думы в режиме видеоконференцсвязи провели рабочую встречу с представителями областного департамента культуры и управления по охране объектов культурного наследия региона.

Общение состоялось в рамках серии встреч депутатов с руководителями исполнительных органов государственной власти, которая организована по инициативе председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Основная тема обсуждения — исполнение бюджета региона за 2021 год и перспективы финансирования ключевых направлений в 2022 году.

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Благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Культура» в регионе в прошлом году удалось провести капремонт двух домов культуры (в Богучарском и Панинском районах), двух школ искусств (в Верхнем Мамоне и Лискинском районах), создано три модельные библиотеки и два виртуальных концертных зала. В этом году по нацпроекту выделены средства на строительство еще двух домов культуры в Хохольском и Аннинском районах и Центра культурного развития в Лисках. Также предусмотрен капремонт одной школы искусств (в Новоусманском районе).

Кроме того, региону выделены средства в объеме 70 млн рублей на создание Школы креативных индустрий. Среди основных направлений обучения – звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. В рамках данного проекта смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5-11-х классов – почти 120 детей ежегодно.

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В рамках областной адресной инвестпрограммы продолжено проектирование производственно-репетиционного корпуса Театра оперы и балета. Есть большая вероятность, что уже в этом году начнется его строительство. Кроме того, планируется завершить создание проекта реконструкции музея Костёнки.

По областной программе капремонта в прошлом году удалось полностью модернизировать и укрепить материально-техническую базу 22 учреждений культуры, в числе которых ДК, библиотеки и школы искусств. Небольшая часть объектов перешла на этот год. В текущем году планируют приступить к ремонту таких масштабных объектов, как областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанёва, музыкальный колледж имени Ростроповичей, хореографическое училище – все они являются памятниками историко-культурного наследия.

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Также депутаты обсудили реализацию в регионе программы «Пушкинская карта», которая направлена на приобщение молодежи к культуре и искусству. В ее рамках выдано 58 тысяч карт, по которым реализовано 48 тысяч билетов на различные мероприятия. Это один из лучших показателей по ЦФО, за исключением Москвы.

В ходе дальнейшего общения парламентарии обозначили проблему низких заработных плат молодых специалистов в сфере культуры в сельских поселениях региона.