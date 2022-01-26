Губернатор Клычков попросил орловцев с ОРВИ приходить в больницу самостоятельно

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил жителей региона с симптомами простуды и респираторных заболеваний не вызывать скорую или врача домой, а самостоятельно обращаться за помощью в поликлинику или больницу. Из-за роста заболеваемости сейчас на орловщине серьезно выросла нагрузка на сектор скорой помощи и врачей в целом.

Клычков рассказал, насколько сильно сейчас загружены больницы. По словам губернатора, за сутки только в городской больнице им. Боткина врачи приняли больше 200 человек через бокс в поликлинике, а звонков каждый день поступает 700-800. Это вдвое больше, чем обычно. Врачи поликлиники №2 посетили больше 300 пациентов по вызовам, у половины из них диагностирован коронавирус. Всего тестов на ковид медики взяли больше 400. И это за одни сутки.

Сильно загружена поликлиника №3. Здесь в трех кабинетах врачи принимают пациентов с 8 утра до 20 часов вечера, работают в порядке живой очереди. За минувший день удалось принять 200 человек, а вызовов с просьбой врача приехать на дом и вовсе поступило почти 700, днем раньше -770.

Не меньше загружена и детская поликлиника. За сутки 130 вызовов на дом, и почти 500 детей привели родители на прием к врачам в поликлинику и ее филиал за сутки.

- Сейчас на выезды по вызовам брошены десятки дополнительных единиц автотранспорта, мобилизованы практически все медицинские работники всех специальностей, но ситуация такова, что теоретически лист ожидания может занимать двое и трое суток. И при реальном диагнозе «COVID» - это может иметь очень плохие последствия, - написал Андрей Клычков в социальных сетях.

Губернатор попросил жителей региона, у которых есть легкие симптомы ОРВИ, самостоятельно обратиться в поликлинику.

- Да, там очереди, это правда. С таким наплывом пациентов без очередей невозможно, но в поликлиниках усилены бригады врачей, синхронно задействованы лаборатории тестирования, автоматически выписываются больничные листы, - отметил глава региона.

Сейчас орловский глава Андрей Клычков и сам находится на самоизоляции с диагнозом "коронавирусная инфекция".

В последние дни в Орловской области наблюдается серьезный рост заболеваемости. Причем, у людей диагностируют как коронавирус, так и респираторные заболевания. Согласно данным федерального оперативного штаба, только за минувшие сутки, по данным на 26 января 2022, диагностировано больше 400 случаев заражения коронавирусом у орловцев.