В учреждениях соцобслуживания Воронежской области в 2021 году при поддержке региональных депутатов были проведены ремонты

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Большая часть финансирования была направлена на приобретение компьютеров и оргтехники, климатического и бактерицидного оборудования для учреждений соцзащиты. Интернаты и общественные организации инвалидов снабдили необходимым лечебно-реабилитационным оборудованием и техникой для мастерских, мебелью, в ряде учреждений соцзащиты были установлены системы видеонаблюдения. Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы содержали просьбы о содействии в выделении средств на реализацию ряда социальных проектов, организацию подписки на различные издания для ветеранских организаций, издание сборника стихов ветеранов ВОВ, укомплектование комнат психологической разгрузки в интернатах. Все эти направления были оперативно профинансированы.

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- Прямой контакт с избирателями — приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами — позволяет депутатам быстрее откликаться на запросы жителей региона. Наказы избирателей — еще один эффективный инструмент, который позволяет в короткие сроки решить точечные проблемы на местах, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки населению», утвержденные Воронежской областной Думой расходы в 2022 году составят свыше 5,5 млрд рублей, что почти на 590 млн больше, чем закладывалось на 2021 год. В рамках этой подпрограммы только средства на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в 2022 году составят почти 570 млн рублей.

Отметим, что Воронежская область находится в числе регионов, в которых внедряются инновационные технологии в сфере социальной защиты при реализации мероприятий общероссийского масштаба. Это касается, в частности создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (в том числе строительства современных интернатов для этой категории населения, вовлечения частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг пенсионерам и т. д.), а также внедрения бережливых технологий в процессы предоставления мер социальной поддержки.

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- Совершенствование системы соцзащиты населения и связанных с ней направлений является одним из приоритетов в деятельности органов государственной власти региона, в том числе Воронежской областной Думы. На законодательном уровне создана эффективная система мер социальной поддержки населения. В целом на социальные нужды расходуется почти 70 процентов средств областного бюджета, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.