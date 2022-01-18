Где в Орловской области окунуться в купель на Крещение

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

19 января православный мир встретит праздник Крещения Господня. Традиционно, в этот день принято окунаться в купели. В Орловской области в 2022 году оборудованных мест для купания будет 26 в 13 районах региона, публикуем список.

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ?

В Ливенском районе оборудовано 6 купелей. Они расположены в деревне Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»; в селе Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; деревне Викторовка, селе Козьминка, деревне Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; селе Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.

В Мценском районе купель расположена в деревне Фроловка, (источник Кукши).

В Дмитровском районе верующих примут сразу несколько купелей. Купель Марфо-Мариинской обители в селе Долбенкино, а также купели в селах Балдыж, Бородино, Соломино. В селе Столбище купель оборудована на открытом водоеме - на Селькином пруду.

В Верховском районе окунуться можно на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери в селе Корсунь, а также в купели деревни Алексеевка

В Залегощенском районе верующие смогут окунуться в родник у деревни Ореховка.

В селе Знаменском (Знаменский район) оборудована купель на святом источнике.

Жители Новодеревеньковского района смогут погрузиться в купель в селе Судбищи, на роднике у реки Любовши.

Одна купель оборудована в Новосильском районе: источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

А в Покровском районе на выбор есть три иордани. Это купель у святого источника "Каменец" в селе Верхососенское, купель в селе Дросково, а также купель в поселке Покровского (улица Дубровинского).

В Сосковском районе православных верующих примет купель селе Кирово.

В Урицком районе доступны две иордани: на святом источнике Пресвятой Богородицы «Казанская» около деревни Кошелево и в селе Подзавалово святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

В Хотынецком районе верующие, традиционно, окунутся в купель в селе Старое.

А в Шаблыкинском доступна Авангардовская купель, расположенная в районном центре.

В городе Орле не будет оборудованных мест для того, чтобы погрузиться в крещенскую воду. Однако в Орловском районе есть купель при храме в Вятском Посаде. Отметим, что список этот предварительный и местные администрации могут изменить решение о доступе в указанные иордани.

КАК ОКУНУТЬСЯ?

Погружаясь в холодную воду стоит помнить о правилах безопасности. Безопасность орловцев в местах погружений будут обеспечивать сотрудники МЧС, однако стоит и самостоятельно уделить ей внимание.

Так, нельзя купаться детям без присмотра взрослых, окунаться в пьяном виде и употреблять рядом с купелями спиртное, подъезжать непосредственно к иордани на машине. А чтобы сберечь здоровье и жизнь, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила.

- Не купайтесь в не оборудованных местах. Перед погружением в иордань необходимо разогреть тело, перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку. К иордани необходимо подходить в удобной, не скользкой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Не стоит окунаться с головой или нырять во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга, - советуют орловцам в региональном главке МЧС.

Купание не должно занимать более 20-30 секунд. Не рекомендуется окунаться тем, у кого есть болезни сердца, сосудов, легких, суставов. Нельзя окунаться и тем, кто недавно переболел вирусными или инфекционными заболеваниями.

Кстати, медики рассказали, можно ли купаться в Крещение после прививки или после тяжело перенесенного коронавируса. Врачи предупреждают переболевших коронавирусом о риске внезапной смерти при окунании в прорубь.

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