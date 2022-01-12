Для ряда льготных категорий граждан в Воронежской области начнет действовать дополнительная мера соцподдержки

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Соответствующее решение было принято на последнем в 2021 году заседании регионального парламента.

В Воронежскую областную Думу в течение прошлого года массово поступали обращения льготников (инвалидов, ветеранов труда, медицинских, педагогических, фармацевтических, ветеринарных, социальных работников и других), имеющих право на компенсацию оплаты коммунальных услуг, в том числе за потребление газа, которым не удалось в этом году ее оформить. Осложнение возникло в силу того, что поставщики должны доставлять баллоны потребителю, принять оплату и выдать документы, которые льготник передает в органы соцзащиты и получает компенсацию — 50% от стоимости. Однако, документы, выдаваемые рядом организаций, оформлены на газ для коммерческих, а не бытовых нужд и не могли быть приняты органами соцзащиты для предоставления компенсации.

Такая ситуация сложилась из-за того, что средняя рыночная стоимость сжиженного газа превысила установленный региональный тариф, используемый для расчета компенсации. В силу убыточности многие поставщики газа в баллонах для льготных категорий граждан в регионе не заявились, и продавали газ по рыночным ценам.

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, для решения вопроса региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» был дополнен новой главой.

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- Для льготников, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством РФ и региона, была введена дополнительная мера соцподдержки. Это единовременная денежная выплата на доставку бытового газа в баллонах. Ее размер составит 3 тысячи рублей ежегодно. Всего на данную помощь могут рассчитывать порядка 4 тысяч жителей региона, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Предоставление дополнительной меры соцподдержки предусмотрено с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. После принятия закона департамент социальной защиты приступил к разработке ряда подзаконных актов, которыми будет установлен порядок выплаты, которая будет предоставляться по заявительному принципу.

На реализацию законодательного нововведения в бюджете региона предусмотрено более 26 млн рублей.