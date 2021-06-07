Масштабные научно-просветительские проекты в сфере экологии предлагается разработать для воронежских школьников

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Предложение прозвучало в ходе встречи председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с представителями научного сообщества, надзорных ведомств и волонтерами накануне Дня эколога.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды, а также ряд направлений, где депутаты Воронежской областной Думы могли бы содействовать оперативному решению существующих проблем, в том числе, на законодательном уровне.

Открывая встречу, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в последние годы теме экологии, обеспечения экологической безопасности населения и бережного отношения к природе уделяется все больше внимания. В регионе реализуется национальный проект «Экология», ряд региональных проектов в сфере сохранения природы. Владимир Нетёсов подчеркнул, что защита окружающей среды является одним из неотъемлемых элементов системы национальной безопасности. В деятельности Воронежской областной Думы особое внимание, в том числе в законотворческой сфере, уделяется обеспечению экологической безопасности населения, сохранению уникальных экосистем и бережному использованию природных ресурсов на территории области.

Как отметила профессор, заведующая кафедрой экологии и земельных ресурсов ВГУ Татьяна Девятова, сегодня профессия эколога как никогда актуальна. Выпускники, выбравшие направление «экология», не испытывают проблем с трудоустройством по специальности. Практически 100% находят работу сразу после окончания вуза. Более того, сегодня есть дефицит специалистов в сфере экологического аудита и юристов-экологов.

Руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексей Карякин отметил важность реализации на территории региона мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и развитие системы рационального природопользования. В частности, экологической реабилитации и оздоровления водных объектов, а также модернизации сферы обращения с отходами. Напомним, наш регион стал пилотным при переходе на новую систему обращения с отходами и одним из первых утвердил необходимые программные документы. Также Алексей Карякин рассказал о проведении надзорных мероприятий на территории региона. Участники встречи сошлись во мнении, что экологические проблемы только надзором государственных учреждений не решить. Важен комплексный подход и, прежде всего, воспитание экологической культуры у населения и бизнеса.

В частности, магистр кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ Сергей Чеченев сообщил об организации волонтерской работы студентов по охране окружающей среды. Директор ООО «Экосервис» Ирина Румянцева рассказала о работе по созданию Красных книг Воронежской области и отметила важность участия крупных предприятий в программах по сохранению окружающей среды. Общественный инспектор в области охраны окружающей среды Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Боев рассказал об экологических мероприятиях и волонтерских акциях, которые проводятся совместно с представителями бизнес-структур и предложил сделать упор на проведение масштабных научно-просветительских проектов в сфере экологического просвещения для школьников и молодежи.

Доцент кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ Лилия Алаева подняла тему эффективной утилизации отходов и отметила, что решение вопроса надо начинать с внедрения культуры раздельного сбора мусора. Сегодня согласно опросам только 36% жителей области готовы проводить раздельный сбор отходов у себя дома. Она призвала активизировать разъяснительную работу в данном направлении, в том числе с помощью социальной рекламы.

Владимир Нетёсов также обсудил с участниками встречи предложения по совершенствованию законодательства в экологической сфере и предложил провести на базе Воронежской областной Думы Парламентские слушания с привлечением экспертного сообщества по вопросам повышения экологической грамотности и организации и проведения природоохранных мероприятий в регионе.

– Все предложения, поступившие в ходе встречи, будут обсуждаться на уровне профильного Комитета Воронежской областной Думы, ведь проблемы окружающей среды, экологии касаются каждого, всего общества, всей области и страны. Только совместными усилиями мы сможем их решить, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

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В финале встречи Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов поздравил экологов с профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты и Благодарности регионального парламента, а также благодарственные письма Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия».