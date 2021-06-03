Ведущий изготовитель картофеля фри выделит Липецкой области 13 млрд рублей

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с компанией «ЛВМ РУС» о расширении производства. Ведущий производитель картофеля фри в России планирует вдвое увеличить производственные мощности существующего предприятия на территории ОЭЗ «Липецк».

Сумма инвестиций составит более 13 миллиардов рублей, расширение производства позволит создать 250 дополнительных рабочих мест.

«Мы рады, что такое предприятие с высокой культурой производства и социальной ответственностью расширяет свою деятельность в Липецкой области. Мы долго добивались того, чтобы именно у нас была построена вторая очередь завода. Создали условия, инвестор принял решение», – сказал Игорь Артамонов.

Новая линия рассчитана на обслуживание растущего рынка России и стран СНГ. Весь картофель будет закупаться у местных фермеров при полной агрономической поддержке компании.

«Рынок картофеля фри растет во всём мире, Россия является для нас приоритетом. Липецкая область для нас очень важна, она обладает большим потенциалом, хорошо развитой инфраструктурой, поэтому мы выбрали её для строительства завода. Планируем продолжать сотрудничество», – сказал генеральный директор компании Lamb Weston Meijer, основный акционер ООО «ЛВМ РУС» Марк Шредер.

Строительство второй производственной линии начнётся уже в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.