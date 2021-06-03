Игорь Артамонов принял участие в работе сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий»

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В рамках Петербургского международного экономического форума глава администрации Липецкой области принял участие в сессии Ассоциации инновационных регионов России «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий». На заседании выступили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, директор АИРР Иван Федотов, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, представители регионов.

Участники встречи обсудили проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов. Важное внимание уделялось инструментам, позволяющим увеличить объёмы инвестиций в инфраструктуру и комплексное развитие территорий и мерам, принимаемым Правительством РФ, которые повлияют на темпы строительства жилья.

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Липецкая область одной из первых поддержала изменения в федеральном законодательстве, касающиеся комплексного развития территорий.

«Мы проанализировали работу отраслей – ЖКХ, спорт, культура – определили, что мы хотим сделать. Для каждого объекта подобрали источники финансирования – кредиты, инфраструктурные облигации, средства нацпроектов. Уже начали подавать заявки. Мы очень рады возможностям, которые «ДОМ.РФ» и Правительство России нам предоставляют», – сказал на заседании Игорь Артамонов.

В целях урегулирования процедуры комплексного развития территорий в Липецкой области разработаны нормативные правовые акты. В областном центре готовится реализация проектов, в рамках которых планируется возведение более 320 тысяч квадратных метров жилья в ЖК «Европейский» и ЖК на улице Механизаторов в Липецке. Для этого будут привлечены инфраструктурные облигации, выпускаемые институтом развития «ДОМ.РФ». Их совокупная стоимость оценивается примерно в 15 млрд рублей. Обеспечение инфраструктурой каждого жилого комплекса потребует свыше 300 млн рублей. Также облигации «ДОМ.РФ» планируется привлечь для финансирования застройки нового микрорайона в Ельце, где намерены дополнительно возвести 87 тысяч квадратных метров жилья.

Общий объём инфраструктурных облигаций на строительство объектов по трём заявкам от региона оценивается в 2 млрд рублей, сумма инвестиций должна составить более 17,8 млрд рублей, что позволит ввести более 409 тысяч квадратных метров жилья.

Администрация Липецкой области прорабатывает возможность строительства общегородской инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций или инструментов государственно-частного партнёрства. Ожидается, что первый облигационный займ Липецкая область получит уже в сентябре 2021 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.