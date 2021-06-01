Актуальные вопросы по семейной тематике поднимут воронежцы перед депутатами всех уровней

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С 31 мая по 4 июня депутаты Воронежской областной Думы пообщаются с избирателями в дистанционном и очном формате, также запланированы выездные мероприятия, работает «горячая линия».

Особое внимание в ходе приемов будет уделено вопросам организации летнего детского отдыха.

Тематическая неделя приемов граждан проходит на базе региональной общественной приемной «Единой России» и местных общественных приемных партии. Вопросы, волнующие жителей области, решают сенаторы, представители региона в Государственной Думе, депутаты Воронежской областной Думы и Воронежской гордумы, специалисты профильных ведомств, юристы общественной приемной. Запланированы также приемы уполномоченного по правам ребенка Воронежской области, руководителей общественных организаций — председателя регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России» и представителя «Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ».

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов вместе со специалистами общественной приемной одним из первых провел дистанционный прием граждан. Вопросы касались организации летнего детского отдыха, компенсации стоимости путевки в детский лагерь, мер поддержки многодетных семей, а также выплат, анонсированных президентом в Послании Федеральному собранию.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов отметил, что все поступившие обращения будут взяты под личный контроль парламентариев и сотрудников региональной приемной.

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— Один из ключевых приоритетов социальной политики Воронежской области — создание благоприятных условий для развития института семьи. В этом вопросе законодательная власть тесно сотрудничает с исполнительными органами власти и муниципалитетами. В регионе действует система мер, направленных на охрану материнства и детства, социальную поддержку семей, стимулирование рождаемости, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов дал поручение депутатам регионального парламента усилить в округах разъяснительную работу с населением о предоставлении льготных путевок в детские лагеря, а также о правилах получения компенсации за путевки.

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Депутат Воронежской областной Думы, руководитель региональной приемной партии Марина Андрейчук сообщила, что с 1 июня возобновляется личный прием граждан во всех приемных партии «Единая Россия».