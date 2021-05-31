Липчане выбрали общественные пространства для благоустройства в 2022 году

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Здесь выбирали территории для благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Свой выбор сделали и жители Липецкой области. С 26 апреля по 30 мая липчане определяли, какие территории будут благоустроены в первую очередь. Всего на единой платформе za.gorodsreda.ru Липецкая область представила 79 общественных пространств, 36 из них – в областном центре.

«Проект по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на za.gorodsreda.ru стал уникальным для России — впервые рейтинговые голосования шли одновременно по всей стране. Этот формат показал свою востребованность, поэтому голосование этого года — только начало. Результат не заставит себя ждать — благоустроенные улицы, скверы, парки, набережные, которые отобрали именно вы, появятся уже в 2022 году. И уверен, что в дальнейшем в жизни своих городов будут участвовать все больше и больше россиян», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Проект всероссийский, отбор объектов проходил от Камчатки до Калининграда. По данным Минстроя России, Липецкая область вошла в число российских регионов, где проголосовало больше всего жителей. Своё мнение высказали почти 152 тысячи липчан.

«Жители Липецкой области порадовали своей активностью. Видно, что население любит свой регион и заботится о его благополучии. Областная власть всегда учитывает мнения людей. Продолжим эту работу. Уверен, что она принесёт хороший результат», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По предварительным результатам онлайн-голосования на единой платформе жители областного центра хотят видеть благоустроенными Молодёжный парк и Каменный лог. В Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске определились свои территории-победители:

- лыже-роллерная трасса на территории лыжно-спортивной базы по ул. Достоевского (г. Елец);

- сквер 50 лет Победы (г. Грязи);

- сквер «Молодежный» (г. Усмань);

- аллея на ул. Советская (г. Лебедянь);

- Бульвар влюбленных (г. Данков);

- второй этап благоустройства городского парка (г. Чаплыгин);

- площадка отдыха вдоль русла р. Тешевка (г. Задонск).

«В этом году мы впервые провели всероссийское голосование онлайн, и могу сказать, что граждане проявили высокую заинтересованность в проекте. Голос за будущее своих городов отдали 9,7 миллиона россиян. Кроме того, на улицах городов помогали проголосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды порядка 14 тысяч волонтёров проекта», – рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В Липецкой области более 450 добровольцев ежедневно работали в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях. Они рассказывали жителям о проекте и помогали проголосовать через планшеты или телефоны. Получить ответы на вопросы о работе платформы можно было и по бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48. Основная задача нацпроекта «Жильё и городская среда» – преобразить российские города и сделать их комфортнее для жителей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.