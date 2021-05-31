Бизнесмен и меценат Олег Карпиков предложил превратить типографию «Труд» в Орле в картинную галерею

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Бизнесмен, меценат и экс-депутат городского совета Олег Карпиков предложил превратить площади типографии «Труд» в картинную галерею. Письмо с соответствующим обращением он направил губернатору Андрею Клычкову. Карпиков готов вложить деньги в переоборудование помещений «Труда» под обширное культурное пространство.

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Копия документа, направленного в адрес губернатора и начальника регионального управления культуры Натальи Георгиевой, имеется в распоряжении редакции. Помимо размещения картинной галереи, бизнесмен предлагает организовать на одном из этажей здания типографии музей спорта Орловской области. С тем, как оборудовать галерею, Карпиков знаком не понаслышке: в настоящее время небольшая картинная галерея, в которой собраны работы художников-орловцев, функционирует в Орле и принимает посетителей бесплатно.

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Акции типографии «Труд» региональные власти решили продать. Стопроцентный пакет выставят на торги по стартовой стоимости 200 млн. рублей.